Renault Trucks D ayrıca, şehir içi sürüşte ve savunmasız yol kullanıcılarının korunması için en güvenli araçlara verilen CitySafe sertifikasına da hak kazandı.

Euro NCAP değerlendirmesine ilk kez katılan Renault Trucks, doğrudan 4 yıldız elde ederek aktif ve pasif güvenlik özelliklerinin etkinliğini doğruladı. Bağımsız yol güvenliği kuruluşu, Renault Trucks D’de bulunan sürücü destek ve çarpışma önleme sistemlerinin kalitesini de özellikle vurguluyor.

Şehir içi kullanım için özel olarak tasarlanan sistemler

Euro NCAP özellikle sürücü görüşünü övgüyle değerlendirdi:

Sürücünün doğrudan görüşünü iyileştiren, alt camlı opsiyonel yolcu tarafı görüş kapısı.

Yüksek performanslı dolaylı görüş sistemleri: opsiyonel panoramik görüş ve yolcu tarafı kameraları.

Daha konforlu bir sürüş deneyimi için çeşitli özellikler:

Kamyonun öndeki araca fazla yaklaşması durumunda mesafe uyarısı.

Adaptif Hız Sabitleyici (ACC) ve Gelişmiş Acil Frenleme Sistemi (AEB) gibi ileri güvenlik sistemleri.

Euro NCAP: “Renault Trucks D kamyonun değerlendirmelerinde ACC ve AEB, diğer araçlarla arkadan çarpışma durumlarında son derece etkili olduğunu kanıtladı. Ayrıca AEB, yayalar ve bisiklet kullanıcıları ile yaşanan önden çarpışmalarda da iyi performans gösterdi.” Bu arada yapılan son güncelleme, AEB sisteminin devre dışı bırakılması durumunda 15 dakika sonra otomatik olarak yeniden etkinleşmesini garanti ederek sürücü ve diğer yol kullanıcıları için kesintisiz koruma sağlıyor.

Renault Trucks D’nin toplam güvenli sürüş puanı %75, çarpışma önleme %59 ve kaza sonrası sistemlerin puanlaması %80 olarak ölçüldü.

Renault Trucks D, geniş güvenlik donanımı yelpazesi sayesinde City Safe sertifikasını da kazandı. Bu da aracın şehir içi sürüşte ve savunmasız yol kullanıcılarının korunmasında en güvenli araçlar arasında yer aldığı anlamına geliyor.

Euro NCAP değerlendirmesi: yol güvenliğinin öncüsü

Euro NCAP, 1997’den bu yana binek araçlarda güvenlik standartlarının yükseltilmesinde önemli bir rol oynuyor. 2024 yılından itibaren testlerini ağır hizmet kamyonlarını da kapsayacak şekilde genişleten Euro NCAP, tüm sektörü daha gelişmiş güvenlik teknolojileri ve ekipmanlarını benimsemek üzere teşvik ediyor. Renault Trucks, kamyon sürücülerinin ve tüm yol kullanıcılarının güvenliğini artıran bu yaklaşımı destekliyor.

Renault Trucks’ın uzun yol aracı Renault Trucks T ile dağıtım modeli Renault Trucks D, hem 4 yıldız Euro NCAP hem de CitySafe sertifikası ile ödüllendirilmiştir.

2026 değerlendirmesi, üç alanı kapsayan 1 ila 5 yıldızlı bir puanlamaya dayanıyor: