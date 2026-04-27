Ünal Aysal’ın sahibi olduğu Unit Investments SA çatısı altındaki ve Lüksemburg merkezli Universal Luxembourg Group SA’ya bağlı olan tesis, geçtiğimiz yıl reddedilen konkordato talebinin ardından yeniden hukuki koruma talebinde bulundu.

ekonomim.com’da yer alan habere göre, İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılan başvuru kapsamında süreç resmen başlatılırken, mahkeme 16 Mart 2026 tarihli tensip zaptıyla bilirkişi incelemesi yapılmasına hükmetti. Karara göre, konkordato komiser heyetinin raporları ile dosya kapsamı değerlendirilecek ve bilirkişi heyetine 60 gün süre tanınacak. Ayrıca bilirkişilere şirketin mali kayıtları üzerinde yerinde inceleme yetkisi de verildi.

Sürecin kritik duruşmasının ise 11 Haziran 2026 tarihinde saat 14:35’te yapılacağı bildirildi. Bu duruşmada, şirketin konkordato talebinin kabul edilip edilmeyeceği netleşecek.

Öte yandan otelin operasyonlarına ilişkin de kısmi bir durdurma kararı dikkat çekiyor. Resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Les Ottomans’ta konaklama, SPA ve restoran hizmetleri geçici olarak askıya alındı. Buna karşın davet ve organizasyon hizmetlerinin ise devam ettiği ifade ediliyor.