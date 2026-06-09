Soruşturma sonucunda, rekabet kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 37 teşebbüs ile Kast Ajansları Derneği'ne toplam 42 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Kurumun değerlendirmesine göre, bazı ajans ve menajerlik şirketlerinin komisyon oranlarını birlikte belirlediği ve rekabete hassas ticari bilgileri kendi aralarında paylaştığı tespit edildi. Bu uygulamaların sektördeki rekabet ortamını bozduğu ve oyuncuların yanı sıra yapım şirketlerinin de seçim süreçlerini olumsuz etkilediği belirtildi.

Yapımcı ve Menajer Rolleri Ayrılıyor

Kararın en dikkat çekici yönlerinden biri ise sektördeki faaliyet alanlarına getirilen yeni düzenlemeler oldu. Buna göre, yapımcılık faaliyetleri ile kast ajansı veya menajerlik hizmetleri aynı çatı altında yürütülemeyecek.

Yeni düzenleme kapsamında kast ajansları ve menajerler, oyuncu veya yetenek sağladıkları projelerde yapımcı adına başka bir faaliyet gerçekleştiremeyecek. Böylece sektörde çıkar çatışmalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Oyuncu Seçimlerinde Yeni Yüzlere Fırsat

Rekabet Kurumu'nun aldığı kararlar arasında oyuncu seçim süreçlerine ilişkin önemli bir düzenleme de bulunuyor. Artık bir oyuncunun projede yer alması, başka oyuncuların da aynı projeye dahil edilmesi şartına bağlanamayacak.

Sektör temsilcileri, bu kararın özellikle genç ve yeni oyuncular için fırsat yaratabileceğini değerlendiriyor. Uzmanlara göre uygulama, belirli ajansların veya menajerlik şirketlerinin sektördeki etkisini azaltarak daha rekabetçi ve şeffaf bir oyuncu seçimi sürecinin önünü açabilir.

Üç Ay İçinde Uyum Zorunluluğu

Rekabet Kurumu, yapımcılık ile kast ajansı veya menajerlik faaliyetlerini birlikte sürdüren şirketlere de geçiş süreci tanıdı. Bu kapsamda söz konusu şirketlerin üç ay içerisinde faaliyet alanlarından birini şirket ana sözleşmelerinden çıkarmaları ve ilgili faaliyeti fiilen sonlandırmaları gerekecek.

Sektörde Dengeleri Değiştirebilir

Uzmanlar, kararın yalnızca ceza boyutuyla değil, getirdiği yapısal değişikliklerle de sektörde önemli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle oyuncu temsilciliği, kast süreçleri ve yapımcılık faaliyetlerinin birbirinden ayrılmasıyla daha şeffaf ve rekabetçi bir piyasa yapısının oluşmasının hedeflendiği belirtiliyor.

Rekabet Kurumu'nun kararı, son yıllarda hızlı büyüyen dizi, sinema ve dijital içerik sektöründe oyuncu seçimi ve temsil süreçlerine yönelik en kapsamlı müdahalelerden biri olarak değerlendiriliyor.