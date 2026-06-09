Altur Turizm’in kurumsal taşımacılık sektöründeki yarım asırlık deneyimiyle Volkswagen Ticari Araç’ın kalite, güvenlik, konfor, dayanıklılık ve operasyonel verimlilik odaklı yaklaşımının buluştuğu etkinlikte, iki marka arasındaki güçlü iş birliği vurgulandı.

Türkiye’de kurumsal taşımacılık sektörünün önde gelen markalarından Altur Turizm’in 50. Yılını kutlaması vesilesiyle, Altur Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Albayrak ve her iki markanın yöneticilerinin katıldığı basına özel buluşmada, Altur Turizm’in yarım asırlık başarı yolculuğu ve iki marka arasındaki iş birliğinin kurumsal taşımacılık alanındaki katkıları değerlendirildi.

“Değerli iş ortağımız Altur Turizm’in 50. Yılını kutladığı başarı yolculuğunda birlikte yol almaktan memnuniyet duyuyoruz.”

Toplantıda konuşan Volkswagen Ticari Araç Satış Müdürü Harun Göktaş, Altur Turizm’in Türkiye’de kurumsal taşımacılık alanındaki yarım asırlık deneyiminin sektör açısından önemli bir başarı hikayesi olduğunu belirterek şunları söyledi: “Altur Turizm’in 50 yıllık yolculuğu, Türkiye’de kurumsal taşımacılığın gelişiminde önemli bir kilometre taşını temsil ediyor. Volkswagen Ticari Araç olarak, köklü ve güçlü iş ortağımızın operasyonlarında birlikte yol almaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Filo müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına yalnızca ürünlerimizle değil; yüksek teknoloji, güvenlik, konfor, satış sonrası hizmet kalitesi ve operasyonel verimlilik odağındaki bütünsel yaklaşımımızla yanıt veriyoruz. Altur Turizm ile yürüttüğümüz iş birliği de bu değer odaklı yaklaşımımızın sahadaki güçlü örneklerinden biri. Önümüzdeki dönemde de kurumsal taşımacılık alanında iş ortaklarımızın günlük operasyonlarına değer katmayı sürdüreceğiz.”

Volkswagen Ticari Araç Pazarlama Müdürü Ömer Madazlıoğlu ise, filo müşterileriyle kurulan uzun soluklu ilişkilerin markanın Türkiye’deki konumunun temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı. “Bugün ticari araç kullanım tercihinde yalnızca aracın satın alma maliyeti değil, toplam sahip olma maliyeti, satış sonrası ağı, operasyon sürekliliği, sürücü memnuniyeti, yolcu konforu ve verimlilik birlikte değerlendiriliyor. Volkswagen Ticari Araç olarak geniş ürün gamımız ve güçlü hizmet yaklaşımımızla bu bütüncül beklentilere yanıt veren çözümler sunuyoruz. Altur Turizm gibi sektörde güçlü ve deneyime sahip bir iş ortağıyla bu yaklaşımımızı sahada somutlaştırmak bizim için son derece değerli.” dedi.

Altur Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Albayrak ise yaptığı değerlendirmede, “Bu yıl Altur Turizm olarak 50. yılımızı kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 1976 yılında çıktığımız bu yolda, güvenilir hizmet anlayışımız, insan odaklı yaklaşımımız ve sürekli gelişim vizyonumuzla Türkiye’nin kurumsal taşımacılık alanındaki öncü markalarından biri haline geldik. Bugün ulaştığımız noktada; çalışanlarımızın emeği, müşterilerimizin bize duyduğu güven ve iş ortaklarımızın desteği en büyük gücümüz oldu.

Kurulduğumuz günden bu yana temel önceliğimiz, yolcularımıza güvenli, konforlu ve kaliteli ulaşım hizmeti sunmak oldu. Bu hedef doğrultusunda filomuzu sürekli yeniliyor, teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor ve operasyonel mükemmelliğe yatırım yapıyoruz. Volkswagen Ticari Araç ile sürdürdüğümüz iş birliği de bu yaklaşımımızın önemli bir parçasını oluşturuyor. Güvenlik, dayanıklılık, konfor ve verimlilik alanlarında yüksek standartlar sunan Volkswagen Ticari Araç modelleri, hizmet kalitemizi destekleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Yarım asırlık deneyimimizden aldığımız güçle geleceğe daha büyük hedeflerle bakıyoruz. Önümüzdeki dönemde de sektörümüze değer katmaya, müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya ve güçlü iş ortaklarımızla birlikte sürdürülebilir büyümemizi devam ettirmeye kararlıyız. 50 yıllık bu başarı hikâyesinde emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarımıza, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Altur Turizm’in operasyonlarına Volkswagen Ticari Araç çözümleri eşlik ediyor

Volkswagen Ticari Araç’ın kurumsal filo müşterilerine sunduğu çözümler; yüksek teknoloji, güvenlik, konfor, yüksek ikinci el değeri ve satış sonrası hizmet desteği başlıklarıyla öne çıkıyor. Personel taşımacılığından özel transfer hizmetlerine, şehir içi operasyonlardan uzun mesafe kullanımlarına kadar farklı ihtiyaçlara yanıt veren Volkswagen Ticari Araç modelleri, işletmelerin günlük operasyonlarında güvenilir bir çözüm ortağı olarak konumlanıyor.

Altur Turizm ile iş birliği kapsamında kullanılan Volkswagen Crafter ve Transporter modelleri, geniş iç hacim, yolcu konforu, yüksek sürüş güvenliği ve operasyonel kullanım avantajlarıyla kurumsal taşımacılık ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Volkswagen Ticari Araç’ın Türkiye genelindeki yetkili satıcı ve servis ağı da filo müşterilerinin operasyon sürekliliğine katkı sağlıyor.

Volkswagen Ticari Araç ve Altur Turizm, Altur Turizm’in 50. Yılı vesilesiyle düzenlenen bu buluşmayla, kurumsal taşımacılık alanındaki iş birliklerini ve sektörün değişen ihtiyaçlarına yönelik ortak bakış açılarını paylaşmış oldu. İki marka, önümüzdeki dönemde de güvenli, konforlu ve verimli taşımacılık çözümleri odağında iş birliklerini güçlendirmeyi hedefliyor.