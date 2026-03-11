Bakan, gemilere yönelik herhangi bir saldırı olmadığını ve personelin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti. Bölgedeki hava trafiğinde riskler olduğunu vurgulayan Uraloğlu, özellikle Suriye, Irak, İran ve İsrail hava sahalarının kısmen kapalı olduğunu; diğer ülkelerde de zaman zaman benzer önlemler alındığını kaydetti.

Uraloğlu, bölgeden planlı tahliyeler için rota alternatifleri üzerinde çalışıldığını; gerektiğinde taşıma hattının Umman ve Suudi Arabistan üzerinden kara yoluyla destekleneceğini söyledi. Ayrıca Türkiye'ye aktarılan ilave seferler konusunda ilgili kuruluşlarla anlaşmaların sağlandığını ve İstanbul aktarmalı düzenlemelerin sürdüğünü. (Uçuş desteğine ilişkin olarak bazı Pegasus ve Türk Hava Yolları uçakları bölgeden alım yaptı.) Pegasus ve Türk Hava Yolları adları, bölgeden getirilen uçaklar bağlamında anıldı.

Son olarak Uraloğlu, "Hürmüz rahatlarsa gemilerimizi güvenli şekilde tahliye edeceğiz" diye konuştu ve gerekli ihtiyaçların karşılandığını, şu an için herhangi bir can güvenliği sorunu bulunmadığını ifade etti. Toplantının yapıldığı şehir ise İstanbul aktarım noktası olarak tekrar hatırlatıldı. AK Parti toplantısında konunun önemine dikkat çekildi.