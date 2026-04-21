Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını gözden geçiren Madrid temsilcisinin, özellikle hücum hattına net bir “9 numara” takviyesi yapmak istediği belirtiliyor. Kylian Mbappé’yi daha verimli olduğu kanat pozisyonunda kullanmayı planlayan teknik ekibin, bu doğrultuda Osimhen’i listenin üst sıralarına yazdığı ifade ediliyor.

Haberde yer alan bilgilere göre sarı-kırmızılı kulüp, Nijeryalı golcü için kapıyı oldukça yüksek bir bedelden açtı. Galatasaray yönetiminin, yıldız oyuncunun bonservisi için en az 100 milyon euro talep ettiği ve bu rakamın transferin önündeki en büyük engel olduğu vurgulanıyor.

Öte yandan Victor Osimhen cephesinin de olası bir Real Madrid transferine sıcak baktığı, böyle bir adımın oyuncunun kariyerinde önemli bir sıçrama anlamına geleceği yorumları yapılıyor.

İspanyol kaynaklar, Madrid ekibinin uzun vadeli planında fizik gücü yüksek, ceza sahasında etkili ve oyun kurulumuna katkı verebilen bir santrforla yeni bir hücum hattı inşa etmeyi hedeflediğini yazdı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 29 maça çıkan Osimhen, 19 gol ve 7 asistlik performansıyla dikkat çekerek Avrupa devlerinin radarına girmeyi başardı.