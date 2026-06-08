Florida'dan Arizona'ya Yolculuk

Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ABD’deki ilk durağı olan Florida eyaletinde enerji depolayan Ay-Yıldızlılar, buradaki çalışmalarını tamamladı. Fort Lauderdale kentindeki Inter Miami CF Stadyumu'nda Venezuela ile kritik bir hazırlık müsabakasına çıkan A Milli Takım, maçın ardından vakit kaybetmeden turnuva boyunca üs olarak kullanacağı ana kamp merkezine doğru hareket etti.

Yeni Üs: Mesa Şehri

A Milli Futbol Takımı’nın turnuva boyunca kamp yapacağı ve taktiksel çalışmalarını sürdüreceği adres, Arizona eyaletinin sakin ve modern şehri Mesa oldu. Teknik direktör ve futbolcuları taşıyan kafile, yoğun yolculuğun ardından konaklayacakları otele ulaştı.

Amerika'da Memleket Havası: Taraftardan Müthiş Destek

Millileri Arizona’daki kamp otelinde ise büyük bir sürpriz karşıladı. ABD'nin dört bir yanından ve çevre bölgelerden gelen çok sayıda Türk taraftar, ellerinde şanlı Türk bayraklarıyla otel önünü adeta bir bayram yerine çevirdi.

Ay-yıldızlı futbolcular ve teknik heyet, otel girişinde taraftarların hep bir ağızdan söylediği tezahüratlar ve sevgi gösterileri eşliğinde karşılandı. Yoğun sevgi seline alkışlarla karşılık veren milliler, turnuva öncesi moral depoladı.

A Milli Takım, Arizona'daki ilk antrenmanıyla birlikte Dünya Kupası'ndaki rakiplerini devirmek için taktik ve kondisyon yüklemelerine hız kesmeden başlayacak.