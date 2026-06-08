Muğlaspor’un yeni sezonda 1. Lig’de mücadele edecek olması şehirde büyük bir heyecan yaratırken, kulübe verilmesi beklenen maddi desteğin gecikmesi taraftarları harekete geçirmişti. Kulübe kalıcı gelir ve destek sağlanması amacıyla Menteşe Sınırsızlık Meydanı'nda 3 gün önce açlık grevi başlatan Muğlaspor taraftarları, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın verdiği destek sözlerinin ardından eylemlerini sonlandırdı.

1967 Muğlaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Emirhan Kıbrıslı ve Onur Dinçer’in öncülüğünde başlatılan ve şehirde geniş yankı uyandıran eylem, üçüncü gününde protokol üyelerinin meydanı ziyaretiyle neticelendi.

"Bu Takımı Yarı Yolda Bırakmayız"

Sınırsızlık Meydanı'nda taraftarlarla bir araya gelerek onların sesine kulak veren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğlaspor’un her zaman yanında olduklarını vurguladı. Taraftarların takıma olan bağlılığını ve fedakarlığını takdirle karşıladığını belirten Aras, kulübün geleceği için sadece belediyelerin değil, şehrin tüm dinamiklerinin elini taşın altına koyması gerektiğinin altını çizdi.

Başkan Aras, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Biz Muğlaspor'a her zaman sahip çıkıyoruz. Taraftarlarımızın bu konudaki hassasiyetini çok iyi anlıyorum. Ancak artık sadece belediyelerin ya da kurumların çabası yeterli değil. Muğla'nın tüm dinamiklerinin, özellikle de şehirde faaliyet gösteren büyük sermaye gruplarının devreye girmesi gerekiyor. Muğla'da kazanıp Muğla için katkı sunmayan hiçbir yapı olmamalı. Biz zaten üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Kulüp Başkanı Menaf Öztürk'ün her zaman yanındayız ve bu takımı asla yarı yolda bırakmayız."

Meydanda Umutlu Bekleyiş Bitti

Protokolün ve Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın somut destek sözleri ve "yalnız değilsiniz" mesajının ardından taraftarlar, 3 gündür sürdürdükleri açlık grevini alkışlar eşliğinde bitirdi. 1. Lig yolunda kenetlenen Muğla camiası, bu gelişmeyle birlikte derin bir nefes alırken gözler şimdi şehirdeki büyük sermaye gruplarının kulübe vereceği desteğe çevrildi.