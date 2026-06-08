"Yenilik Getirmek İstedim Ama Takdir Camianın"

Oyların sayımı devam ederken basın mensuplarının karşısına geçen Hakan Safi, mağlubiyeti olgunlukla karşıladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe’mizin sandığı namustur. Ben camiaya yeni bir heyecan ve nefes getirmeye çalıştım. Ciddi yatırımlar, transfer sözleri verdim ve bunların kontratlarını dahi hazırlamıştım. Ancak görüyoruz ki Fenerbahçe camiası tercihi başka yönde kullanıyor; eskiden yana olmayı ve eskiyle yaşamayı seviyor."

Aziz Yıldırım’a Tebrik

Rakibi Aziz Yıldırım’ı başarısından dolayı kutlayan Safi, Fenerbahçe’nin bir neferi olmaya devam edeceğini hatırlattı. Camianın kararına saygı duyduğunu belirten Safi, "İnşallah kendisi başarılı olur. Ben her zaman kulübümün emrindeyim" dedi.

"Zamanla Neler Olacağını Hep Birlikte Seyredeceğiz"

Kendisine destek veren kongre üyelerine teşekkür eden Hakan Safi, önümüzdeki sürece dair imalı bir değerlendirmede bulundu: