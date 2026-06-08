Erkeklerde Letonya’dan Tarihi Üçleme (Treble)

Erkekler kategorisinde finalde Almanya ile karşılaşan Letonya, parkeden 20-15’lik net bir skorla galip ayrılarak tarihinin ilk FIBA 3x3 Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı.

Bu zaferle birlikte Letonya, 3x3 basketbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir rekora imza attı. Letonya; Tokyo 2020 Olimpiyat altını, 2017 Avrupa Kupası ve 2026 Dünya Kupası zaferlerinin yanı sıra 2020 Dünya Turu şampiyonluğunu da elinde bulundurarak bu dört büyük unvana aynı anda sahip olan ilk takım unvanını kazandı.

Erkekler İlk 10 Sıralaması

Letonya Almanya Sırbistan Fransa Litvanya Hollanda Avusturya ABD Çekya Yeni Zelanda

Kadınlarda ABD Dominasyonu: 4. Kez Zirvedeler

Kadınlar finali ise tam bir sayı düellosuna sahne oldu. Avustralya karşısında muazzam bir direnç gösteren ABD, maçı 21-20 kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.

Daha önce 2012, 2014 ve 2023 yıllarında bu kupayı müzesine götüren ABD Kadın Milli Takımı, Varşova'daki bu zaferle birlikte tarihindeki 4. Dünya Kupası şampiyonluğunu ilan ederek bu alandaki dominasyonunu sürdürdü.

Kadınlar İlk 10 Sıralaması

ABD Avustralya Hollanda Azerbaycan Almanya Ukrayna Macaristan Fransa Letonya Çin