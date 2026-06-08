Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Aziz Yıldırım, Hakan Safi ile girdiği başkanlık seçimini kazandı. 1998-2018 yılları arasında bu görevi yürüten Yıldırım, 8 yıl sonra tekrar göreve geldi. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun seçim sonuçlarını açıklamasının ardından Maraton Alt Tribünü önünde kurulan platforma yürüyen Aziz Yıldırım'a kongre üyeleri tezahüratlarla destek verdi.

Yıldırım, burada kürsüye çıkarak teşekkür konuşması yaptı. Yıldırım, "Değerli Fenerbahçeli kardeşlerim ve yoldaşlarım. Bugün camiamızda bir seçim yaptık, kazanan Fenerbahçe’dir. Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildir. Bugünden itibaren Hakan Safi Bey veya diğer büyüklerimiz, saydığımız insanların bir araya gelmesini diliyoruz. Biz onları da tebrik ediyoruz. İnşallah bu tezahüratları bu statta oyuncularımıza hep beraber yaparız ve şampiyon oluruz. Biz birbirimize küsmeyeceğiz. Birbirimize sarılacağız. Çünkü Fenerbahçe’nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ayrışmak yanlış. Bu camianın büyüklüğünü herkes biliyor. Bir tek biz içimizde ayrışarak bu büyüklüğü yok etmeye çalışıyoruz. Buna müsaade vermeyeceğiz, hep beraber. Şimdi bizler, değerli insanlardan oluşan bir yönetim kurduk. Ben geçmişten gelen tecrübelerimle beraber onlarla çalışacağız. Sözümüz söz; şampiyonluk. Bunun için gerekli olan takviyeler neyse bilin ki bu 15 gün içinde muhakkak yapacağız. Bundan endişeniz olmasın. Nihat Bey ve arkadaşları bu stadı büyütmek için çalışmalara başlayacaklar. Finansal anlamda kulübün değerini yukarı çekmek için bazı projeler var. Bunları hayata geçireceğiz. Sonunda tek isteğim; beni bugün 17 bin küsur oyla Fenerbahçe tarihinin en büyük katılımının yapıldığı kongrede seçtiniz. Bundan dolayı size minnettarım. Bu arkadaşlarla beraber size borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz. Ödemeden gitmeyeceğiz. Onu da 1 yıl içinde yapacağız. Bunu herkes bilsin. İnşallah bu mücadeleyi hep beraber yapacağız. Dışarıda dışlanmış kimse kalmayacak. Birlik ve beraberliğimizi kuracağız. Sizleri seviyoruz" ifadelerini kullandı.