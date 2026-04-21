Toplantıda alınan kararlardan biri, Almanya’nın enerji tedarik zincirini yakından izlemek amacıyla kurulan Enerji Arzı Görev Gücü’nün, tüm bakanlık müsteşarlarının yer aldığı daha geniş kapsamlı bir koordinasyon komitesine dönüştürülmesi oldu. Bu yapının, olası bir enerji krizine karşı hızlı karar alma ve koordinasyon sağlaması hedefleniyor.

Rusya’nın yaptırımları aşmak için kullandığı “gölge filo” olarak bilinen tanker ve kargo gemilerine karşı da daha sert önlemler uygulanması kararlaştırıldı. Almanya, Avrupa Birliği çerçevesindeki yaptırımların delinmesini engellemek için yeni denetim ve kontrol mekanizmaları geliştirecek.

En dikkat çekici başlıklardan biri ise Alman ordusunun Hürmüz Boğazı bölgesinde uluslararası bir görev gücüne katılma ihtimali oldu. Konsey, gerekli hukuki süreçlerin tamamlanması ve Federal Meclis onayı alınması şartıyla Alman Silahlı Kuvvetlerinin bölgede görev yapmasına yönelik planlamaların ilerletilmesini kabul etti.

Kararda, askeri altyapı ve savunma projelerinin de hızlandırılması ve önceliklendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Almanya’nın bu adımları, hem enerji güvenliğini garanti altına alma çabası hem de bölgesel gerilimlere karşı daha aktif bir güvenlik politikası izleme eğilimi olarak değerlendiriliyor.