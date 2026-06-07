Saat 10.00’da başlayan oy kullanma işlemleri 17.00 itibarıyla son bulurken, sandıkların açılmasıyla birlikte Aziz Yıldırım üstünlüğü ele geçirdi. Sarı pusula ile yarışan Yıldırım, açılan sandıkların tamamında rakibinin önünde yer alarak %66’ya %34’lük ezici bir üstünlük sağladı.

Sandıklarda Son Durum ve Oy Dağılımı

Toplam 45 sandığın bulunduğu kongrede, şu ana kadar 12 sandık açıldı. Açılan sandıklardan çıkan toplam oy sayıları şu şekilde:

Aziz Yıldırım: 4.504 Oy

Hakan Safi: 2.722 Oy

Belirgin Sandık Sonuçları:

7. Sandık: Aziz Yıldırım: 388 | Hakan Safi: 224

10. Sandık: Aziz Yıldırım: 407 | Hakan Safi: 223 Dünya Kupası’ndan Kayseri’ye 9 madalya İçeriği Görüntüle

11. Sandık: Aziz Yıldırım: 410 | Hakan Safi: 230

17. Sandık: Aziz Yıldırım: 374 | Hakan Safi: 180

45. Sandık: Aziz Yıldırım: 311 | Hakan Safi: 166

Hakan Safi’den Erken Mağlubiyet Açıklaması: "Camia Eskiyle Yaşamayı Seviyor"

Sonuçların netleşmeye başlamasının ardından beyaz pusulanın adayı Hakan Safi, tribünleri terk ederek mağlubiyeti kabul ettiğini açıkladı. Safi, yaptığı açıklamada sitemkar ama yapıcı ifadeler kullandı:

"Gördüğümüz kadarıyla yeniliyoruz. Fenerbahçe camiasının sandığı namustur, camia böyle istedi. Ben bu seçime heyecan ve nefes getirmeye çalıştım; ciddi yatırımlar ve transfer sözleri verdim, kontratlarını bile hazırladım. Ancak takdiri camiamız başka türlü anlıyor. Eskiden yana, eskiyle yaşamayı seviyor. Aziz Başkan'ı tebrik ediyorum, inşallah başarılı olur. Ben her zaman Fenerbahçe'nin emrindeyim."

Rekor Katılım: 27 Bin Üye Sandığa Gitti

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun "Katılım çok yüksek, geçen seneyi geçecek gibi görünüyor" sözleriyle dikkat çektiği kongrede katılım rekoru kırıldı. Toplam 44 bin 741 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu tarihi seçimde, 27 bin 138 üye sandık başına giderek kulübün geleceğini oyladı.

Sonuçların ardından stadın dışında toplanan binlerce Fenerbahçe taraftarı, Aziz Yıldırım lehine tezahüratlara başlarken, Yıldırım’ın locasında da tebrikler kabul edilmeye başlandı.

İşte Yeni Dönemin Yönetim Kurulu Listeleri

Seçimi zaferle göğüsleyen Aziz Yıldırım'ın ve yarışı ikinci sırada tamamlayan Hakan Safi'nin listeleri ise şu isimlerden oluşuyordu:

Aziz Yıldırım'ın Yönetim Kurulu Hakan Safi'nin Yönetim Kurulu Barış Göktürk Ali Aytemiz Mahmut Nedim Uslu Metin Doğan Nihat Özbağı Agah Ruşen Çetin Mustafa Çağlar Metin Sipahioğlu Ahmet Önder Fırat Dağlarca Çağlar Cihan Kamer Rahmi Mertay Türk Fatih Öztürk Mustafa Ömer Topbaş Batuhan Özdemir Özgür Özaktaç Tanju Kaya Mehmet Atakan Altınbaş Murat İman Orhan Turan Özgür Peker Selahattin Süleymanoğlu Yusuf Buğra Tanık Ogün Doğan Mehmet Aydın Şanser Özyıldırım Mehmet Selim Kosif Taha Gökberk Doğan

Fenerbahçe'de "Aziz Yıldırım dönemi" resmi sonuçların ardından resmen yeniden başlamış olacak.