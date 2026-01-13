Eflatun-beyazlılar, Alonso ile yolların ayrıldığını duyurduktan kısa süre sonra yeni teknik direktörünü kamuoyuna tanıttı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Alvaro Arbeloa’nın Real Madrid A Takımı’nın yeni teknik direktörü olduğu belirtilirken, genç çalıştırıcının Haziran 2025’ten bu yana Real Castilla’nın teknik direktörlüğünü üstlendiği ve 2020 yılından itibaren altyapı kademelerinde teknik adamlık kariyerini geliştirdiği vurgulandı.

Real Madrid’de Arbeloa Dönemi

Futbolculuk kariyerinde Real Madrid tarihinin en başarılı dönemlerinden birine tanıklık eden Arbeloa, 2009-2016 yılları arasında eflatun-beyazlı formayı giydi. Bu süreçte 238 resmi maçta görev alan deneyimli isim;

2 İspanya Kral Kupası,

1 La Liga şampiyonluğu,

1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası,

1 UEFA Süper Kupası ve

1 İspanya Süper Kupası

kazanarak kulüp tarihine adını yazdırdı.

Milli Takımda da Tarih Yazdı

Alvaro Arbeloa, kulüp başarılarının yanı sıra İspanya Milli Takımı ile de büyük zaferler yaşadı. Arbeloa;

2010 Güney Afrika Dünya Kupası,

2008 ve 2012 Avrupa Şampiyonaları

zaferlerini yaşayan kadrolarda yer aldı.

Altyapıdan A Takıma Uzanan Yol

Teknik direktörlük kariyerine Real Madrid altyapısında başlayan Arbeloa’nın, kulüp kültürünü ve DNA’sını yakından tanıması, yönetim tarafından önemli bir avantaj olarak görülüyor. Genç oyuncularla kurduğu güçlü iletişim ve modern futbol anlayışı, Arbeloa’nın A takım tercihinde belirleyici oldu.

Real Madrid, Alvaro Arbeloa yönetiminde yeni bir döneme girerken, taraftarlar efsane ismin teknik direktörlük kariyerinde neler başaracağını merakla bekliyor.