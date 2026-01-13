Endeksin 2026 yılı başından bu yana değer kazanımı yüzde 9’a yaklaştı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, küresel piyasalarda gözlenen zayıf seyre karşın pozitif görünümünü korumayı başardı. Yılın başından bu yana tüm işlem günlerini yükselişle tamamlayan endeks, dünkü kapanışla birlikte yükseliş serisini dokuz güne çıkardı. Bu performansla BIST 100’ün yıl başından bu yana değer kazanımı yaklaşık yüzde 9 seviyesine ulaştı.

Gelecek hafta gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde faiz indirimi beklentilerinin devam etmesi, hisse senetlerindeki yukarı yönlü hareketi destekleyen en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu beklentiler, endeksin kısa vadede yukarı yönlü hareket alanını genişletiyor.

Ancak Ocak aylarının tarihsel ortalamalarının belirgin şekilde aşılması ve yükselişin sınırlı sayıda hissenin öncülüğünde gerçekleşmesi dikkat çekiyor. Uzmanlar, kalıcı fiyat hareketleri ve sağlıklı bir trend oluşumu için önümüzdeki dönemde yükselişe daha fazla hissenin katılım sağlamasının kritik önem taşıdığına işaret ediyor.

Öte yandan, riskli varlıklarda sert fiyatlamalar görülmese de küresel jeopolitik tansiyonun yüksek seyrini sürdürmesi piyasalar açısından önemli bir risk unsuru olmaya devam ediyor. Şimdilik yatırımcıların “bardağın dolu tarafına” odaklanmasıyla birlikte teknik açıdan önemli seviyelerin görece rahat aşılması ve yılın başında yakalanan güçlü trendin kaçırılmak istenmemesi, BIST 100 endeksinde kısa vadede daha yüksek seviyelerin test edilebileceğine işaret ediyor.