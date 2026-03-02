Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turunda Liverpool ile Eşleşti
Semedo’nun Sakatlığı Taraftarı Endişelendirdi

Fenerbahçe’den yapılan açıklamaya göre, Antalyaspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Nelson Semedo’nun sol diz iç yan bağında kısmi yırtık tespit edildi. Kulüp açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Futbol A Takımımızın oyuncusu Nelson Semedo’nun MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol diz iç yan bağda kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

Semedo’nun Süper Lig’de Karagümrük, Gaziantep FK ve Samsunspor maçlarında, kupada ise Gaziantep FK maçında forma giymesi beklenmiyor. Yıldız futbolcunun Beşiktaş derbisinde oynama ihtimali ise devam ediyor.

Son 2 Maçta Beraberlik, Zirveyi Zorlaştırdı

Süper Lig’de oynadığı son iki maçta Kasımpaşa ve Antalyaspor karşısında berabere kalan Fenerbahçe, 9 maçta berabere kalarak puan kaybına uğradı. Ligde 15 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, bu beraberliklerle zirveye yaklaşmakta zorlanıyor.

Genç Yıldız Cherif İlk Golünü Attı

Ara transfer döneminde kadroya katılan Sidiki Cherif, Antalyaspor karşısında sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti. Maça ilk 11’de başlayan 19 yaşındaki futbolcu, 63’üncü dakikada takımının eşitlik golünü attı.

Tedesco Maçı Otelden Takip Etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, viral enfeksiyon ve yüksek ateş nedeniyle Antalyaspor maçında takımının başında yer alamadı ve mücadeleyi otelden takip etti.

Kalan 10 Hafta: Zorlu Takvim

Sarı-lacivertliler, Süper Lig’in kalan 10 haftasında sadece iki deplasman maçı oynayacak. Kayserispor ve Konyaspor deplasmanlarına gidecek olan Fenerbahçe, iç sahada ise Fatih Karagümrük, Galatasaray ve diğer rakipleriyle karşılaşacak. Bu zorlu fikstür, taraftarın şampiyonluk beklentilerini şimdiden temkinli bir havaya soktu.

Galatasaray cephesinden ise, kritik haftalarda hiç ses çıkmaması dikkat çekiyor. Fenerbahçe taraftarları yüksek şampiyonluk beklentisiyle sezonu takip etse de, yaşanan puan kayıpları ve Semedo’nun sakatlığıyla işler düşündükleri gibi gitmeyebilir.

Sadettin Saran Sessizliğini Koruyor

Fenerbahçe camiasının merakla beklediği bir diğer konu ise kulüp başkanı Sadettin Saran. Son haftalardaki puan kayıplarına rağmen Saran’dan henüz bir açıklama gelmemesi dikkat çekiyor. Taraftarlar, kritik haftalarda başkanın motivasyon konuşmaları veya mesajlarıyla takımı desteklemesini beklerken, Saran’ın sessizliği “temkinli bekleyiş” olarak yorumlanıyor. Sarı-lacivertliler için bu sessizlik, bir yandan moral kaybı olarak algılansa da, kulüp yönetimi içeride çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ediyor.

12 Yıllık Şempiyonluk Hasreti

Fenerbahçe, 12 yıldır süren şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Ancak son haftalardaki puan kayıpları ve sakatlıklar, sarı-lacivertli camiayı temkinli hale getiriyor. Yine de taraftarlar, takımın sahadaki mücadele azmine güveniyor ve uzun bir bekleyişin ardından şampiyonluk yüzü görmeyi hayal ediyor.

