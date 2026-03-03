Eczacıbaşı Dynavit’in servisiyle başlayan karşılaşma, ev sahibi ekibin üstünlüğüyle devam etti. Emily Maglio’nun servis turunda farkı 7 sayıya kadar açan turuncu beyazlılar momentumu kısa sürede eline aldı. Rakibi farkı kapatmaya çalışsa da turuncu beyazlılar etkili oyun organizasyonuyla rakibine izin vermedi ve seti 25-21 kazanarak 1-0 öne geçti.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci setin ilk bölümünde ev sahibi ekip farkı hızla açmayı başardı. Bloktan önemli sayılar alan turuncu beyazlılar oyunun hakimiyetini eline aldı ve seti 25-16’lık skorla kazandı. Eczacıbaşı Dynavit sette 4 blok sayısı kaydetti.

Dilay Özdemir’in blok sayısıyla başlayan üçüncü setin başlarında konuk ekip öne geçmeyi başardı. Kısa sürede rakibin oyun organizasyonunu bozan Eczacıbaşı Dynavit’li oyuncular setin ortalarına doğru geriden gelerek farkı 3 sayıya kadar açtı. Rakip takımın eşitlik arayışına engel olan turuncu beyazlılar seti 25-22 maçı ise 3-0 kazanarak net bir galibiyetle yarı finale yükseldi.

Aldığı 20 sayıyla Magdalena Stysiak karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Sinead Jack-Kısal ise kaydettiği 13 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Eczacıbaşı Dynavit’li oyuncular toplamda 10 blok ve 4 servis sayısı elde etti.

Eczacıbaşı Dynavit – Göztepe: 3-0

Salon: Eczacıbaşı Spor Salonu

Hakemler: Erol Akbulut, Tuncay Sevim

Eczacıbaşı Dynavit: Meliha, Jack-Kısal, Dilay, Ebrar, Maglio, Stysiak, Aybüke (L), Yaprak, Boden, Elif

Göztepe: Emine, Nazlı Eda, Hollock, Haneline, Atkinson, Ezgi, Bihter (L), Rotar, Nur Sevil, Hande Naz

Setler: 25-21, 25-16, 25-22

Süre: 86 dakika (31, 26, 29)