Maçta ev sahibi ekip, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı ve 49. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Sarı-lacivertliler, 63. dakikada Sidiki Cherif’in golüyle farkı 1’e indirdi, 69. dakikada ise Veysel Sarı’nın kendi kalesine attığı golle mücadele 2-2’ye geldi. Bu sonuçla Fenerbahçe, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 4’e çıkarmış oldu.

Bu sezon 2-0 geriye düştüğü maçlarda Fenerbahçe daha önce Beşiktaş ve Rizespor karşısında geri dönüşler yapmış, toplamda ligde 7 puan toplamıştı.

Ligde 9. Beraberlik

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında bu sezonki 9. beraberliğini elde ederken, dış sahada 5. kez rakipleriyle yenişemedi. Geçtiğimiz hafta sahasında Kasımpaşa ile berabere kalan Kanarya, son 4 deplasmandan 12 puan çıkarmıştı.

Cherif’in İlk Golü

Ara transferde kadroya katılan 19 yaşındaki Sidiki Cherif, Fenerbahçe’deki ilk golünü Antalya’da kaydetti. Ligde ilk kez 11’de sahaya çıkan genç forvet, 90 dakika boyunca forma giydi ve 63. dakikada kafayla topu ağlara gönderdi. Cherif, UEFA Avrupa Ligi’nde Nottingham Forest’a karşı iki maça da 11’de başlamıştı ve Süper Lig’de 4 maçta süre aldı.