Galatasaray, bu tur öncesinde play-off’ta İtalyan ekibi Juventus’u eleyerek son 16 turuna yükseldi. Liverpool ise lig aşamasında topladığı 18 puanla üçüncü olarak doğrudan bu turda mücadele etmeye hak kazandı.

İki Takım Arasındaki Rekor

Galatasaray ile Liverpool, Avrupa kupalarında bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, bu maçlardan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrıldı. Bu sezon lig aşamasında RAMS Park’ta oynanan son karşılaşmayı Galatasaray, Victor Osimhen’in penaltıdan attığı golle 1-0 kazanmıştı.

Galatasaray, Avrupa kupalarında İngiliz takımlarıyla toplam 26 maç yaptı; 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet elde etti. Liverpool ise Türk takımlarıyla 13 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. İngiliz ekibi, Türk takımlarına karşı oynadığı son 2 maçtan mağlup ayrılmıştı.

Liverpool’un Bu Sezonki Durumu

Bu sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt, Real Madrid, Inter, Marsilya ve Karabağ’ı mağlup eden Liverpool, Galatasaray ve PSV karşısında ise kaybetti. Premier Lig’de ise 27 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 45 puan toplayan Liverpool, averajla 6. sırada bulunuyor.

Liverpool’un Hollandalı teknik direktörü Arne Slot, 2024 yazında takımı devraldı. Slot’un ekibinde Beşiktaş’ın eski çalıştırıcısı Giovanni van Bronckhorst da yardımcı antrenör olarak görev yapıyor. İngiliz kulübü maçlarını 61 bin 276 seyirci kapasiteli ünlü Anfield Stadyumu’nda oynuyor. “Kop Tribünü” ve taraftarların söylediği “You’ll Never Walk Alone” marşı, stadyumun simgesi haline gelmiş durumda.

Golcü Oyuncular

Liverpool, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 8 maçta 20 gol kaydetti, kalesinde ise 8 gol gördü. Dominik Szoboszlai 4 golle takımın en skorer ismi olurken, Alexis Mac Allister 3, Muhammed Salah, Virgil van Dijk, Hugo Ekitike ve Cody Gakpo da 2’şer gol attı.

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi’ni bugüne kadar 6 kez kazanarak en başarılı takımlar arasında yer alıyor. Kırmızılar, 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 ve 2019 yıllarında şampiyonluk sevinci yaşadı.