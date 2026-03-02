Karşılaşma sırasında yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen 32 yaşındaki sağ bek oyuncusunun yapılan kontrolleri ve MR görüntülemesi sonucunda, sol diz iç yan bağında (MCL) kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Semedo’nun tedavisine hemen başlandığı ve oyuncunun sağlık ekibi tarafından yakından takip edileceği ifade edildi.

Tecrübeli futbolcunun sahalara dönüş süresine ilişkin net bir tarih paylaşılmazken, kısmi iç yan bağ yırtıklarında iyileşme sürecinin genellikle birkaç hafta sürebildiği belirtiliyor. Semedo’nun durumu önümüzdeki günlerde yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.