Rakibini rahat geçti! Başakşehir, Avrupa'da devam dedi!

Maçtan dakikalar
8. dakikada Berkay Özcan, yay üzerinden pasını ceza sahasındaki Piatek’e aktardı. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Piatek’in uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direk dibinden dışarı çıktı.
29. dakikada Pelkas’ın pasında ceza sahasında topla buluşan Berkay Özcan, kaleciyi geçerek vuruşunu yaptı, savunma son anda araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
64. dakikada Deniz Türüç’ün sağ kanattan ceza sahasına ortasında savunmadan seken top Ömer Ali Şahiner’in önünde kaldı. Ömer Ali, ceza sahası içi sağ çaprazından dar açıdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0
81. dakikada Bolger, orta sahada Kemen’e yaptığı sert faulün ardından doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
82. dakikada Lima’nın ceza sahasına ortasında arka direkte iyi yükselen Kemen, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 2-0
90+3. dakikada Keena’nın sağ kanattan çevirdiği topa Kavanagh yakın mesafeden vuruşunu yaptı, kaleci Muhammed Şengezer ayağıyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Hakemler: Balazs Berke, Vencel Toth, Balazs Szert
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte (Kemen dk. 7), Hamza Güreler, Opoku, Ömer Ali Şahiner (Berat Özdemir dk. 76), Onur Ergün, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Pelkas (Lima dk. 76), Davidson (Figueiredo dk. 70), Piatek (Keny dk. 77)
Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Serdar Gürler, Burak Sefa Kavraz
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
St. Patrick’s Athletic: Anang, Sjöberg, Redmond, Grivosti, Breslin, Lennon, Forrester (Bolger dk. 77), Leavy, Elbouzedi (Kazeem dk. 88), Mulraney (Kavanagh dk. 77), Melia (Keena dk. 68)
Yedekler: Rogers, McClelland, Nolan, Keeley, McLaughlin, Turner, Noonan, Oyenuga
Teknik Direktör: Stephen Kenny
Goller: Ömer Ali Şahiner (dk. 64), Kemen (dk. 82) (RAMS Başakşehir)
Kırmızı kart: Bolger (dk. 81) (St. Patrick’s Athletic)
Sarı kartlar: Davidson, Onur Ergün (RAMS Başakşehir), Sjöberg (St. Patrick’s Athletic)