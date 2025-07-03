Başkent Moskova'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Peskov, olası bir Putin-Trump görüşmesine dair “Bu tür telefon görüşmelerini hiçbir zaman önceden duyurmuyoruz. Eğer böyle bir görüşme gerçekleşirse, kamuoyunu görüşme sonrası bilgilendireceğiz” dedi.

Bir gazetecinin, Putin’in 4 Temmuz ABD Bağımsızlık Günü vesilesiyle Trump’ı arayıp aramayacağı yönündeki sorusunu da yanıtlayan Peskov, “Bu tür diplomatik temaslar önceden açıklanmaz. Gerçekleşirse gereken açıklamayı yaparız” ifadelerini kullandı.

İki lider, son olarak 4 Haziran’da bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, yaklaşık bir saat 10 dakika süren görüşmede Ukrayna’daki gelişmeler masaya yatırılmıştı. Putin ve Trump’ın daha önce 12 Şubat ve 18 Mart tarihlerinde de telefonla görüştükleri, bu görüşmelerde iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna’daki savaşın çözüm yollarının da ele alındığı biliniyor.

Görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ve gündeme gelecek başlıklar merakla bekleniyor. Kremlin’in açıklamasına göre, olası bir görüşmenin ayrıntıları ancak temas sonrası kamuoyuyla paylaşılacak.