Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Silivri açıklarındaki kaza sonrası kendilerine ulaşılamayan 10 kişinin bulunması için devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini söyledi.

BBP lideri Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Dünden itibaren bu çalışmalar sürdürülüyor'

Türkiye'nin iç ve dış gündemindeki gelişmeleri değerlendiren Destici, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket eden yolcu gemisinin batmasının ardından yaşanan olay ile alakalı üzüntüsünü dile getirdi. Yaşanan olayda 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Destici sözlerini şöyle sürdürdü;

'Türkiye'den iki büyük arama kurtarma gemisi ile 500-600 metre derinliğe batan gemileri çıkarmak üzere helikopter Türkiye'den Kıbrıs'a gitti. Dünden İtibaren bu çalışmalar sürdürüldü. İnşallah bugün yarın gemiye ulaşılacak. Yirmi civarında kayıp olan kardeşimiz gemide midir? Başka bir yerde midir? Bunlar da netleşecek ve ortaya çıkacak. Herkesin duası ve temennisi bu henüz ulaşılamayan 20 vatandaşımıza, ümidimiz az olsa da sağ ve salim bir şekilde ulaşmayı ümit ediyoruz.'

'Kayıp gemi ve mürettebatı bulmak için bütün imkanlar seferber ediliyor'

İstanbul Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışmasına da değinen Destici, çarpışma sonucunda bir gemiye henüz ulaşılamadığına dikkat çekerek geminin 10 kişilik mürettebatına da ulaşılamadığını belirtti. Destici, Ulaştırma Bakanı başta olmak üzere devletin tüm birimlerinin bu kayıp gemi ve mürettebatı bulmak için bütün imkanlarını seferber ettiğini açıkladı.

'Toplumun en önemli beklentilerinden bir tanesi huzurdur'

Cezaevlerinin aşırı bir yoğunlukla karşı karşıya olduğunun altını çizen Destici, yeni yasama dönemi açılışında da konuşulduğuna dikkat çekerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Yeni yasama dönemi açılışında Barolar Birliği Başkanı'nın konuşmasında da Yargıtay Başkanının konuşmasında da Cumhurbaşkanı vekilinin konuşmasında da benzer konular dile geçirilmiştir. O da nedir? Uzun tutukluluk süreleri, masumiyet kabinesine özen gösterilmesi, hassasiyet gösterilmesi, işte cezaevlerinin aşırı doluluğu gibi konular toplumda da konuşulan gündem olan konular orada da dile getirilmiştir. Türkiye elbette ki hukuk konusunda da adalet konusunda da epey yol aldığı, mesafe aldığı konular olmuştur. Hâlâ Türkiye'nin önünde bu kapsamda çözülmeyi bekleyen meseleler de vardır. Bugün toplumun en önemli beklentilerinden bir tanesi huzurdur. Huzurun tesis edilmesidir. Adaletin herkes için uygulanmasıdır.'

Yargıda faili meçhul komisyonu kurulacak

Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması konusundaki çalışmalara değinen Destici, 'Uğur Mumcu cinayetinin, Behçet Oktay cinayetinin, Gülistan Doku cinayetinin aydınlatılması, çalışılması, bütün bunlarla yürütülen çalışmalar ve benzer faili meçhullerin tamamının bir faili meçhul komisyonu kuruldu. Biz de gittik, o komisyonla da görüştük, toplantı yaptık' şeklinde konuştu. Destici, komisyonun yaptığı çalışmaların takdire layan olduğunu söyledi.

Muhsin Yazıcıoğlu davası

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya da değinen Destici, 'Parti olarak bizi en çok ilgilendiren de elbette ki şehit liderimiz Muhsin Başkanımızın ve onunla birlikte şehadete yürüyen Erhan Üstün Dağı, Yüksel Cancı, Murat Çetinkaya ve İsmail Güneş kardeşlerimizin şehadet süreçlerini aydınlatılması meselesidir. Bu mesele de Adalet Bakanlığımız tarafından faili meçhul olarak ele alınmış ve Faili Meçhul Suçları Araştırma Komisyonu tarafından araştırılmaya başlanmış ve bunun neticesinde Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yıllardır sürüncemeli olan dosya, iki kere takipsizlik kararı verilmiş olan dosya, bizlerin itirazı ve gayretiyle takipsizlik kaldırılmış olsa da, en son 2018 yılında takipsizlik kararı kaldırılmasına rağmen 2026 yılına kadar bir iddianame yazılıp dava açılmamış olması bile tek başına durumun vahametini ortaya koymaktadır' diye konuştu.