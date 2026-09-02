Ons altın 3 haftanın en düşük seviyelerinde

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 4.301 dolar civarında işlem görüyor. Ons altın, yükselen ABD tahvil faizleri ve güçlenen doların etkisiyle üç haftayı aşkın sürenin en düşük seviyelerine geriledi. Piyasalarda, enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişelerini artırması ve ABD Merkez Bankası'nın faiz politikası konusunda daha sıkı bir duruş sergileyebileceği beklentisi altın üzerinde baskı oluşturuyor.

Öte yandan yatırımcıların gözü ABD'den gelecek istihdam verilerine çevrildi. Açıklanacak verilerin Fed'in önümüzdeki dönemdeki faiz kararlarına ilişkin beklentileri değiştirmesi, altın fiyatlarında yeni bir hareketliliğe yol açabilir.

2 Eylül 2026 güncel altın satış fiyatları

Günün ilk saatlerinde açıklanan verilere göre altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 6.660,81 TL

6.660,81 TL Çeyrek altın: 10.821,00 TL

10.821,00 TL Yarım altın: 21.672,00 TL

21.672,00 TL Tam altın: 43.868,20 TL

43.868,20 TL Cumhuriyet altını: 43.138,00 TL

43.138,00 TL Gremse altın: 110.006,92 TL

110.006,92 TL Ons altın: 4.301,05 dolar

Bir günde dikkat çeken geri çekilme

Altın fiyatlarındaki düşüşün boyutu, önceki günkü seviyelerle karşılaştırıldığında daha net görülüyor. 1 Eylül'de ons altın yaklaşık 4.435 dolar seviyelerinde bulunurken, 2 Eylül sabahında 4.300 dolar bandına kadar geriledi. Küresel piyasalardaki güçlü dolar ve tahvil faizlerindeki yükseliş, değerli metaldeki satış baskısının temel nedenleri arasında gösteriliyor.

Altında gözler ABD verilerinde

Piyasalarda şimdi kritik soru şu: Altındaki düşüş devam edecek mi, yoksa 4.300 dolar seviyesi yeni bir tepki alımının başlangıcı mı olacak?

Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler, ABD istihdam verileri, doların seyri ve Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gelişmeler önümüzdeki günlerde altının yönünü belirleyecek başlıca başlıklar arasında yer alıyor.