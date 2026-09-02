Niğde'de gençleri teknoloji ve madde bağımlılığı başta olmak üzere bağımlılık türlerinden korumak amacıyla önemli bir iş birliğine imza atıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde Belediyesi, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Niğde Şubesi ve Niğde Yetim Eli Derneği arasında 'Bağımlılıklara Spor Yoluyla Mücadele' kapsamında 3 yıllık kapsamlı eylem planını içeren iş birliği protokolü imzalandı. Başta yetim ve dezavantajlı çocuklar olmak üzere gençlerin sağlıklı, güvenli ve bağımlılıklardan uzak bir geleceğe hazırlanmasını amaçlayan protokolde, sporun birleştirici ve iyileştirici gücü ön plana çıkarılacak. Niğde Belediyesinde gerçekleştirilen imza töreninde protokole Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Niğde Şube Başkanı Hayri Yıldız ve Niğde Yetim Eli Derneği Başkanı Şahin Mercan imza attı. İmzalanan protokol doğrultusunda önümüzdeki üç yıl boyunca gençlerin fiziksel, zihinsel, sosyal ve akademik gelişimlerini destekleyecek çeşitli faaliyetler gerçekleştirilecek.

Program kapsamında geniş katılımlı spor turnuvaları düzenlenmesi, uzmanlar eşliğinde psikolojik danışmanlık hizmetleri sunulması, gençlerin sosyalleşmesine katkı sağlayacak kültürel etkinlikler gerçekleştirilmesi ve eğitim hayatlarını destekleyecek akademik çalışmalar yapılması planlanıyor. Aynı zamanda gençlere bağımlılık türlerine karşı koruyucu ve önleyici eğitimler verilerek bilinç düzeylerinin artırılması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Rektör Uslu: 'Sporun birleştirici ve iyileştirici gücünden yararlanmalıyız'

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, bağımlılıkların zamanın en önemli toplumsal sorunlarından biri olduğunu belirterek özellikle çocukların ve gençlerin bu tehlikeden korunmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Sporun bağımlılıkla mücadelede önemli bir araç olduğuna dikkat çeken Rektör Uslu, 'Çocuklarımızı sporla buluşturarak onları bağımlılıklardan uzak tutabilir, sağlıklı ve güçlü bir gelecek inşa edebiliriz. Bu açıdan önemli olan bu iş birliğinin gençlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

Özdemir: Gençlerimizin elinden sımsıkı tutacağız'

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de sporun iyileştirici ve birleştirici gücüne inandıklarını belirterek gençlerin geleceği için kurumlarla güçlerini birleştirdiklerini ifade etti. Özdemir, 'Gençlerimizi teknoloji ve madde bağımlılığından uzak tutmak, onlara sağlıklı bir gelecek sunmak için dev bir adım attık. Turnuvalardan psikolojik danışmanlığa, kültürel etkinliklerden akademik desteğe kadar gençlerimizin elinden sımsıkı tutacağız' dedi.

Üç yıl boyunca sürdürülmesi planlanan çalışmalarla gençlerin spora yönlendirilmesi, sosyal hayata daha aktif katılması ve bağımlılıklara karşı daha güçlü bir bilinç kazanması amaçlanıyor.