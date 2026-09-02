Yunusemre Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı'nda ilçenin geleceğini ilgilendiren önemli kararlar alındı. 42 maddenin görüşüldüğü toplantıda Spil Mahallesi'ne doğal gaz ulaştırılmasının önünü açan madde ile Keçiliköy ve Muradiye mahallelerine Aile Sağlığı Merkezi kazandırılması oy birliğiyle kabul edildi.

Yunusemre Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı, Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı İsmail Hakkı Tonguç Konferans Salonu'nda, Belediye Başkanı Semih Balaban başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda sağlık, altyapı, ulaşım ve sosyal hizmetlere ilişkin 42 madde görüşülerek karara bağlandı.

Mecliste ayrıca geçtiğimiz ağustos ayında görev sırasında şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Balaban'ın adının memleketi Yuntdağı Yağcılar Mahallesi'nde uygun görülen bir cadde, sokak, park veya tesiste yaşatılması oy birliğiyle kabul edildi.

Keçiliköy ve Muradiye'ye sağlık merkezi

Mecliste Keçiliköy ve Muradiye mahallelerinde Aile Sağlığı Merkezi yapılması amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü'ne alan tahsis edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Keçiliköy'de belediye hizmet alanına sağlık ocağının yanı sıra hayırseverlerin katkılarıyla halı saha ve küçük bir park yapılmasının da planlandığını belirten Başkan Semih Balaban, çalışmaların bölge halkına önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Spil Mahallesi'ne doğal gaz için önemli adım

Spil Mahallesi'nin yıllardır beklediği doğal gaz hizmeti için de meclisten önemli bir karar çıktı. Aksa Manisa Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek doğal gaz şebeke yatırımının önünü açan madde oy birliğiyle kabul edildi.

Karar kapsamında doğal gaz şebekesinin yapım tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde deplase edilmesinin gerekmesi halinde ortaya çıkacak maliyetin belediye tarafından karşılanması öngörüldü.

Spil Mahallesi'nin en temel sorunlarından birinin doğal gaz olduğunu belirten Başkan Balaban, imar planında değişiklik olması halinde şebekenin taşınmasının gerekebileceğini ifade etti. Bu durumda oluşabilecek maliyetin 2 ile 3 milyon lira arasında olabileceğini belirten Balaban, 'Bu rakam halkın kışın ısınabilmesinden daha önemli değil. Önemli olan orada halkın ısınması. Yılların sorununu çözmek için önemli bir adım attık' dedi.

Balaban, doğal gaz çalışmaları kapsamında ilk kazmanın 15-30 Ekim tarihleri arasında vurulmasının planlandığını belirterek karara destek veren tüm siyasi parti gruplarına teşekkür etti.

Yunusemre'de mama üretilecek

Türkiye Belediyeler Birliği ile hayata geçirilecek 'Mama Üretim Makine Parkuru' projesi de oy birliğiyle kabul edildi.

Proje kapsamında Yunusemre'de mama üretimi yapılarak yaklaşık 4 bin 200 canlının bulunduğu Hayvan Yaşam Merkezi'nin giderlerinin azaltılması ve belediye bütçesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Başkan Balaban ayrıca Hayvan Yaşam Merkezi için üç belediyenin ortaklığıyla mahalli idareler birliği kurulmasına yönelik çalışma yürütüldüğünü ve konunun Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de gündeme geleceğini söyledi.

Belediye filosuna 3 otobüs

Meclis toplantısında Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait iki otobüsün Yunusemre Belediyesi'ne bedelsiz devri ile Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe edilen bir otobüsün belediye tarafından kabul edilmesi de oy birliğiyle karara bağlandı. Böylece üç otobüs Yunusemre Belediyesi'nin hizmetlerinde kullanılmak üzere araç filosuna kazandırıldı.

Pazaryeri ve spor tesislerine destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Karaköy'e kazandırmayı planladığı pazaryeri projesine destek amacıyla Yunusemre Belediyesi tarafından muvafakatname verilmesi de mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

İlçedeki spor tesislerinin bakım ve onarımlarına Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz katkı sağlanmasına ilişkin madde de oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantının sonunda Başkan Semih Balaban, Kıbrıs'ta yaşanan gemi faciasında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulundu. Ekim Ayı Meclis Toplantısı'nın ise 5 Ekim Pazartesi günü saat 18.00'de yapılması kararlaştırıldı.