Keçiören Belediyesi personeline yönelik uyuşturucu ve uyarıcı madde taramasında ilk testlerde 171 pozitif sonuç çıktı. Ancak bu kişilerden 42’sinin sonraki testleri negatif sonuçlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kalan sonuçlarla ilgili adli süreci başlattı.

Ankara Keçiören Belediyesi’nde personele yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu ve uyarıcı madde taraması, sonuçlarıyla gündeme oturdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyasına giren resmi yazışmalara göre, yapılan ilk taramalarda 171 personelin test sonucu pozitif çıktı.

Ancak süreç burada bitmedi. İlk test sonucu pozitif çıkan kişilerden 42’sinin daha sonra yapılan testlerinde sonuçların negatif çıktığı bildirildi. Böylece dosyada kalan 129 kişi açısından adli süreç gündeme geldi.

TESTLER GÖNÜLLÜLÜK ESASINA GÖRE YAPILDI

Dosyaya yansıyan bilgilere göre tarama uygulaması, Keçiören Belediyesi bünyesinde çalışanların uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanıp kullanmadığının tespit edilmesi amacıyla başlatıldı.

Belediye şirketinin 12 Ocak 2026 tarihli yönetim kararı doğrultusunda, çalışanların açık rızası alınarak test sürecinin yürütüldüğü aktarıldı.

Testlerin ardından ortaya çıkan sonuçlar ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyasına taşındı.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

İlk taramada pozitif sonuç verilen personelle ilgili durumun araştırılması amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girdi.

Başsavcılığın, pozitif sonuçlarla ilgili Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin yürütülmesi yönünde talimat verdiği bildirildi.

Süreç kapsamında bazı personelden kan, kıl ve idrar örnekleri alınarak daha kapsamlı adli inceleme yapılmasının istendiği de haber kaynaklarına yansıdı.

171 KİŞİDEN 42'Sİ NEGATİFE DÖNDÜ

Dosyadaki en dikkat çekici ayrıntılardan biri ise ilk test sonuçları ile sonraki testler arasındaki fark oldu.

İlk taramada 171 kişinin sonucu pozitif çıkarken, bunlardan 42 kişinin ikinci testinde negatif sonuç alındığı belirtildi.

Bu nedenle ilk taramadaki pozitif sonuçların tamamının kesin uyuşturucu kullanımı olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Kesin durumun, adli inceleme ve doğrulama testlerinin sonucuna göre ortaya çıkması bekleniyor.

BELEDİYENİN DAHA ÖNCEKİ AÇIKLAMASI

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Şubat ayında belediye meclisinde yaptığı açıklamada personele uyuşturucu testi uygulanacağını duyurmuştu. Belediyenin resmi internet sitesinde yayımlanan açıklama 3 Şubat 2026 tarihli.

Mart ayında ise test sonucu pozitif çıktığı belirtilen 50 personelin belediyeyle ilişiğinin kesildiği yönündeki haberler gündeme gelmişti.

YENİ RESMİ AÇIKLAMA VAR MI?

Şu aşamada Keçiören Belediyesi'nin resmi internet sitesinde 171 personelin ilk testinin pozitif çıkmasına ilişkin yeni bir açıklama bulunmuyor. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün resmi kanallarında da bugün yayımlanmış, bu 171 kişilik sonuçla ilgili ayrı bir açıklama görülmüyor.

Bu nedenle mevcut gelişmenin kaynağı olarak “Keçiören Belediyesi açıkladı” ifadesi yerine, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyasına giren resmi yazışmalara göre” ifadesinin kullanılması daha doğru.

SÜRECİN SONUCU BEKLENİYOR

Keçiören Belediyesi'ndeki test süreciyle ilgili adli incelemenin nasıl sonuçlanacağı merak konusu olurken, özellikle ilk testte pozitif çıkan ancak ikinci testinde negatif sonuç alan 42 kişinin durumu da dosyanın önemli ayrıntılarından biri olarak öne çıkıyor.

Dosyadaki incelemeler tamamlandığında, 129 kişi hakkındaki sürecin de daha net bir çerçeveye kavuşması bekleniyor.