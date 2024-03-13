Independent Türkçe’ye konuşan Şengör, Marmara Denizi’nde 7.2 ile 7.4 büyüklüğünde deprem olabileceğini ifade etti.

Şengör'ün açıklamalardan bazı başlıklar şöyle:

“Bakın fay Marmara Denizi'nin neredeyse ortasından geçiyor. İstanbul'a yakın şimdi yeni bir fay daha bulundu. Çınarcık havzasının ortasından gidiyor. Şimdi bunların herhangi bir tanesinin kırılması tabii İstanbul'da büyük yıkım yapacak ama Tekirdağ'da da yapacak. Tekirdağ-İstanbul arasındaki bölüm tamamen gidecek.

E, İstanbul'un doğusu gitmeyecek mi İzmit'e kadar? O da gidecek. E, sizin bir sürü sanayiniz var orada. Marmara'nın güneyi etkilenmeyecek mi? Şiddetle etkilenecek. Bir Bursa ovasını, Balıkesir ovasını düşünün. Değil mi? Bunların hepsi etkilenecek.”

TÜRKİYE'NİN EKONOMİSİ ALTINDAN KALKAMAZ

“İstanbul depremi, Türkiye'nin bağımsızlığını kaybetmesiyle neticelenebilir. Çünkü Türkiye'nin ekonomisi, Türkiye'nin bilgi ve becerileri bu depremin altından kalkmaya yetmeyecektir. Türkiye yardım isteyecektir. Dünya bu yardımı seve seve verir. Çünkü İstanbul mevzubahis.”

Unutmayın, Sevr Antlaşmasının maddelerinden bir tanesi İstanbul'un Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti) ülkeleri tarafından ortak yönetilecek bir şehir olmasıydı. Bu hâlâ gündemde. Biz farkında değiliz ama bu hâlâ gündemde.

'MARMARA'DA YAPTIĞIMIZ ARAŞTIRMALARA DEVLET 5 KURUŞ VERMEDİ'

Marmara denizi altında yaptıkları çalışmaları anlatan Şengör, devletten para verilmediğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Profesör Xavier Le Pichon Marmara Denizi'ndeki araştırmaları benimle beraber 2000 senesinde başlatan adam, parayı bulan adam. Siz biliyor musunuz? Devlet beş kuruş para vermemiştir bizim yaptığımız araştırmalara. Biz dedik ki, Naci Görür’e "Ağabey sen genel koordinatör ol" Bütün gemiler geliyor filan bilmem ne oluyor. Naci koordinatör... Naci en sonunda o kadar utanmış ki, Kadir Topbaş yani AKP belediyedeyken 300 küsur bin liralık bir katkı kesti. Öteki tarafta 70 milyon veriyor Avrupa. 300 küsur bin liralık katkıyı belediye vermedi, vermedi, vermedi vermedi, son gün "Vermiyoruz" dediler. Yani o haber geldiği zaman Naci'nin yüzünü görmenizi çok isterdim. Naci, ateşli vatanperver bir adamdır. Bakın, son zamanlarda Naci işini gücünü bıraktı, televizyon televizyon dolaşıyor. Ben de diyorum ki, "Kardeşim niye böyle yapıyorsun? Yani işimiz gücümüz var burada, biz bilimimizi" yapalım. "Hayır" diyor. "Bizim, milletimize tehlikeyi anlatmamız lazım" diyor.