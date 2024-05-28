Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısı için bulunduğu Belçika’nın başkenti Brüksel'de Rusya'nın Polonya ve AB'ye karşı hibrit savaşında yer aldığı gerekçesiyle Polonya’daki Rus diplomatlara seyahat kısıtlaması getirdiklerini açıkladı. Buna göre Polonya’nın başkenti Varşova'daki Rusya Büyükelçiliği'nde görev yapan diplomatların yalnızca Mazowsze bölgesinde seyahat edebileceklerini aktaran Sikorski, diğer kentlerdeki konsolosluk çalışanlarının ise sadece görev bölgelerinde seyahat etmelerine izin verileceğini duyurdu. Sikorski, "Ülkemizde de sabotaj eylemleri düzenlenmesinde Rusya devletinin katılımına ilişkin kanıtlarımız var. Rusya Federasyonu'nun bunu çok ciddi bir uyarı sinyali olarak değerlendireceğini umuyoruz" ifadelerini kullanarak, seyahat kısıtlamasının Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Sergey Andreyev'i kapsamadığını bildirdi. Sikorski, söz konusu kısıtlamaların Rusya'nın Varşova Büyükelçiliği'ne diplomatik nota ile bildirileceğini aktardı.

