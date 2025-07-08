Parti tarafından yapılan açıklamada, daha önce basına açık şekilde planlanan organizasyonun, son değerlendirmeler ışığında yeniden şekillendirildiği belirtildi. Törenin yapılacağı alanın değiştirildiği ifade edilirken, gazetecilerin töreni doğrudan izleyemeyeceği, ancak kurulacak ekrandan takip edebileceği kaydedildi.

Canlı Yayın Olmayacak, Görüntüler Servis Edilecek

Açıklamada, tören alanına kamera ve fotoğraf makinesi alınmayacağı, herhangi bir canlı yayın yapılmayacağı belirtildi. Basın mensuplarının kurulan ekranda töreni takip edebilecekleri, ardından kayıtların basınla paylaşılacağı bildirildi.

DEM Parti, sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Daha önce bilgilendirmesini yaptığımız gibi tarafların uzlaşısı, partimize ulaşan bilgiler ve ilgili tarafların onayı ile organizasyon gerçekleştirilmiştir. Ancak yapılan son değerlendirmelere göre, güvenlik önceliği ve olası provokasyonların önlenmesi amacıyla törenin farklı bir alanda yapılması kararlaştırılmıştır. Elde edilen kayıtlar bölgeye giden basın emekçilerine hızlıca ulaştırılacak ve gerekli haberleşme desteği sağlanacaktır.”

Gazetecilere İzleme İmkanı Sağlanacak

Törene ilişkin gazetecilerin haber yazımını kolaylaştırmak için gereken koşulların oluşturulduğu aktarıldı. DEM Parti yetkilileri, "Bu tür hassas süreçlerde güvenlik kaygıları nedeniyle planlamalarda değişiklikler olabilmektedir" açıklamasında bulundu.