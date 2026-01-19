Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Duran, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Gazze’nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu Barış Kurulu’na kurucu üye olarak davet ettiğini açıkladı. Trump’ın Gazze Barış Kurulu’na daimi üyelik için 1 milyar dolar ödeme beklentisi olduğu yönündeki iddialar ise uluslararası kamuoyunda yankı uyandırdı.

Trump, Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD’nin Grönland’ı almasına karşı çıkan 8 Avrupa ülkesine ek gümrük vergileri getireceğini duyurdu. Karara söz konusu ülkeler ortak açıklamayla tepki gösterirken, Fransa Tarım Bakanı Annie Genevard bu adımın ABD için de olumsuz sonuçlar doğuracağını ifade etti. Avrupa Parlamentosu’ndaki üç büyük siyasi grup ise Trump’ın kararı sonrası Temmuz ayında uzlaşılan AB–ABD ticaret anlaşmasını onaylamayacaklarını açıkladı.

Orta Doğu’da tansiyon sürerken, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney’e yönelik olası bir saldırının İran halkıyla savaş anlamına geleceğini söyledi. Suriye’de ise hükümet ile YPG/SDG arasında örgütün orduya tam entegrasyonu ve kapsamlı ateşkesi içeren bir anlaşma imzalandı.

Yurt içinde ulaştırma ve havacılık alanında önemli gelişmeler yaşanıyor. Esenboğa Havalimanı’nın 3’üncü pisti ve yeni hava trafik kontrol kulesi bugün hizmete açılacak. AJet, olumsuz hava koşulları nedeniyle 18–19 Ocak tarihlerinde 38 seferini iptal ederken, Çukurova Uluslararası Havalimanı’ndan Irak’ın Erbil kentine direkt uçuşların başlayacağı duyuruldu.

Piyasalar ve Ekonomi Gündemi

ABD’de bugün piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak. Euro Bölgesi’nde TÜFE verileri izlenecek. Yurt içinde ise TCMB’nin 22 Ocak’ta açıklayacağı faiz kararı ve Moody’s ile Fitch’in 23 Ocak’ta yayımlayacağı Türkiye raporları haftanın en kritik başlıkları arasında yer alıyor. Aynı gün Davos Zirvesi de gerçekleştirilecek.

Borsa İstanbul’un güne yatay bir başlangıç yapması beklenirken, BIST 100 endeksinde de yatay seyir öngörülüyor. Altın ve gümüş fiyatları ise artan jeopolitik riskler ve ABD’de çekirdek enflasyonun beklentilerin altında kalmasıyla güçlenen faiz indirimi beklentilerinin etkisiyle rekor seviyelerdeki seyrini sürdürüyor.

Analistler, TCMB’nin olası faiz indiriminin kredi koşullarını kısa vadede rahatlatabileceğini, kredi derecelendirme kuruluşlarından gelebilecek olumlu mesajların ise yabancı yatırımcı algısını destekleyerek hisse senedi ve tahvil piyasalarına girişleri artırabileceğini belirtiyor.