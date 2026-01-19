ABD’de Fed Başkanı Jerome Powell’a Adalet Bakanlığı tarafından iletilen celp, Fed’in bağımsızlığına yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşırken, Powell sürecin kurum içi renovasyon çalışmalarıyla ilgili olduğunu ve para politikasının bağımsız şekilde belirlendiğini vurguladı. Bu açıklamalar, piyasalardaki endişeleri sınırladı.

İş Yatırım Menkul Değerler'in raporuna göre Jeopolitik tarafta İran kaynaklı riskler güvenli varlıklara yönelimi kısmen artırsa da, uzun vadeli ABD tahvil getirilerindeki yükseliş eğilimi sürdü. 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisi hafta içinde yaklaşık 3 baz puan artarak %4,20 seviyesinde işlem gördü. Aralık ayı enflasyonunun beklentilere paralel olarak %2,7 açıklanması ve çekirdek enflasyondaki sınırlı zayıflama, piyasalarda kısmi bir rahatlama yarattı.

Fed’in Bej Kitap raporunda, istihdamın büyük ölçüde yatay seyrettiği, fiyat artışlarının ise ılımlı olduğu belirtildi. Raporda, önümüzdeki aylara ilişkin temkinli iyimser bir ekonomik görünüm öne çıktı. Hafta içinde gerçekleştirilen 3 ve 10 yıllık ABD Hazine tahvili ihalelerinde talep önceki ihraçlarla paralel seyrederken, piyasalar Ocak ayı FOMC toplantısında faiz indirimi ihtimalini sıfır olarak fiyatladı. 2026 yılı için ise iki adet 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisi korunuyor.

Avrupa’da veri akışı sınırlı kalırken, Almanya’da açıklanan GSYH verisi iki yılın ardından %0,2 artış göstererek beklentilere paralel gerçekleşti. Almanya ve Fransa tahvillerinde kısa vadeli getiriler yatay seyrederken, Almanya 10 yıllık tahvil getirileri %2,81–%2,87, Fransa 10 yıllıkları ise %3,48–%3,54 bandında hareket etti. İngiltere’de Kasım ayı GSYH verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi, ekonomik yavaşlama endişelerini bir miktar hafifletti. Piyasalar, İngiltere Merkez Bankası’nın yıl içinde bir kez faiz indirimi yapacağını ve ilk indirimin Nisan ayında gerçekleşeceğini yüksek olasılıkla fiyatlıyor.

Japonya’da Aralık ayı enflasyonunun beklentilerin altında kalması (%0,1), 2026 yılına yönelik faiz artırımı beklentilerinde geri çekilmeye yol açtı. Bu gelişme kısa vadeli Japon tahvillerinde satış baskısı yaratırken, Japonya 10 yıllık tahvil getirisi haftayı %2,19 seviyesinde tamamladı.

Gelişmekte olan ülke eurobondları hafta boyunca karışık bir seyir izledi. Kısa vadeli kıymetlerde yataya yakın pozitif görünüm korunurken, orta ve uzun vadelerde küresel faiz dinamiklerinin etkisiyle satış baskısı öne çıktı. Türkiye eurobondları ise genel olarak yatay seyrederken, vadeye bağlı ayrışma dikkat çekti. ABD-İran gerilimi nedeniyle hafta ortasına kadar satış baskısı görülürken, haftanın geri kalanında alımlar etkili oldu.

İhraç tarafında ise Çarşamba günü YKBNK’nin 2036 vadeli tahvilinde 250 milyon dolar tutarında ek ihraç gerçekleştirildi. Perşembe günü Şişe Cam, 7 yıl vadeli eurobond ihracı için talep topladı. Güçlü talep gören ihraç, %8,375 getiri seviyesinden 500 milyon dolar tutarında başarıyla tamamlandı.