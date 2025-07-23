“İsrail Gerçek Kayıplarını Saklıyor”

İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını hatırlatan Pezeşkiyan, bu saldırılara güçlü şekilde karşılık verdiklerini vurgulayarak, "İsrail bize saldırılar düzenledi, biz de onların derinliklerini vurduk. Ancak İsrail, bu saldırılarda verdiği kayıpları kamuoyundan gizliyor" dedi. İran’ın kendisine yöneltilen tehditlere asla boyun eğmeyeceğini dile getiren Pezeşkiyan, ülkesinin bağımsızlık ve egemenliğini koruma konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

“Savaş İstemiyoruz Ama Savunmasız Da Kalamayız”

Barış çağrısını yineleyen Pezeşkiyan, İran’ın savaş yanlısı bir ülke olmadığının altını çizdi. Ancak yalnızca ateşkes söylemine güvenerek savunmasız kalmanın da bir seçenek olmadığını belirtti:

"İsrail, füze saldırılarımızın etkisini gizlemeye çalışıyor. Ancak bu rejimin ateşkes çağrısı bile yaşananların arka planını gözler önüne seriyor."

“İran Asla Teslim Olmadı, Olmayacak”

İran’ın tarihsel duruşuna vurgu yapan Pezeşkiyan, ülkesinin hiçbir zaman teslimiyet göstermediğini belirterek, “İran hiçbir zaman teslim olmadı, olmayacak. Bu, herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ancak biz çatışma yerine diyalogu ve diplomatik yolları tercih ediyoruz. Son süreçte bölge ülkeleri İran’a görülmemiş bir destek gösterdi” dedi.

“Nükleer Silah Bizim Yolumuz Değil”

Nükleer program hakkında da açıklamalarda bulunan İran Cumhurbaşkanı, İran’ın nükleer silah geliştirmeye yönelik bir amacı olmadığını ifade etti. Bu tutumlarının dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in fetvasına dayandığını vurgulayarak,

"Trump ya da bir başka lider istediği için değil; biz kendi inançlarımız ve stratejik yaklaşımımız doğrultusunda nükleer silaha karşıyız" dedi. Ancak barışçıl nükleer enerji faaliyetlerinin, uluslararası hukuk çerçevesinde sürdürüleceğinin de altını çizdi.

“Katar’a Saldırmadık, ABD Üssünü Hedef Aldık”

ABD’nin Katar’daki El-Udeyd Hava Üssü’ne yönelik saldırı hakkında da konuşan Pezeşkiyan, İran’ın hedefinin Katar değil, bu üs aracılığıyla İran’ı bombalayan ABD olduğunu söyledi.

"Katar bizim kardeşimizdir. Biz Katar’a değil, ülkemizi bombalayan ABD’nin askeri varlığına saldırdık. Katar halkının duygularını anlıyoruz. Bu nedenle Katar Emiri ile bizzat görüşerek düşüncelerimizi paylaştım."

İran’ın bölge ülkeleriyle barışçıl ve dostane ilişkiler kurma konusunda kararlı olduğunu vurguladı.