Enerji sektöründe güvenilir ve inovatif çözümler sunan Teksan, kuruluşundan bugüne beraber çalıştığı ve en büyük motor tedarikçilerinden biri olan Perkins Engines Company Limited Başkanı Sayın Steve Ferguson, Başkanvekili Jaz Gill, Başkanvekili David Goldspink ve beraberindeki heyeti İstanbul Sancaktepe’deki merkezinde ağırladı. Teksan Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ata, Yönetim Kurulu Üyesi Burak Başeğmezler ve Teksan CEO’su Dr. Oğuz Can’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette iki markanın iş birliği, jeneratör pazarı ve gelecek dönem beklentileri görüşüldü. Perkins’in iş ortaklıklarının ürettikleri ilk jeneratöre kadar uzandığını belirten Ata, “Ürettiğimiz ilk jeneratörü fabrikamızda sergiliyoruz. Bizim için manevi anlamı çok fazla. 30 yıl içinde geldiğimiz noktaya baktığımızda gerçekten gurur verici bir hikayemiz var” dedi.

“Global Projelerin Tercih Edilen Markasıyız!”

Türkiye’de en büyük jeneratör üretim kapasitesine sahip olan Teksan üretiminin yaklaşık %80’ini 140’tan fazla ülkeye ihraç ederek global pazarda güçlü bir yer edinmiştir. Avustralya’dan ABD’ye, Norveç’ten Madagaskar’a, Şili’den Filipinler’e dünyanın dört bir yanında Teksan güç sistemlerinin tercih edildiğini belirten Teksan Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ata, şunları söyledi; “Teksan, Türkiye’de doğmuş ve bu topraklardan çıkarak global bir marka haline gelmiş önemli bir değerdir. Dünyanın en büyük, en prestijli ve hatta en zorlu projelerinde tercih edilir bir marka haline geldik. Tasarımdan uygulamaya, Ar-Ge ve Ür-Ge yetkinlikleri ile uçtan uca, anahtar teslimi mühendislik çözümleri üretiyoruz. Kuruluşundan bugüne otuz yıl içinde tüm detayları ile sektörde ‘Teksan Kalitesi’ denilen bir anlayış yarattık ve her geçen gün bu anlayışı pekiştirecek adımlar atıyoruz.” Bölgesinde birçok ilklere imza atan Teksan enerji dönüşümü çerçevesinde güvenilir ve kesintisiz enerji çözümleri sunmaya devam ediyor.

Perkins Başkanı Steve Ferguson’dan Teksan’a Övgü; “Yılların pekiştirdiği güvenilir paydaşımız”

Perkins Engines Company Limited Başkanı Sayın Ferguson, Teksan ile uzun yıllara dayanan ve giderek büyüyen iş birliklerinin Perkins için büyük önem taşıdığını belirtti. Ferguson, Teksan’ın inovatif çözümleri ve projelerdeki tecrübesiyle sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde de her zaman katma değer üreten bir paydaş olduğunu vurgulayarak, “Teksan’ın 30. yılını kutladığı bu özel dönemde, onların başarısına tanıklık etmek ve Perkins olarak bu başarıya katkıda bulunmak bizim için son derece anlamlı. Elektrik enerjisi sektöründe Teksan Perkins’in en uzun süreli iş ortaklarından biri ve bu köklü ortaklık gelecekte de büyük işler başarmaya devam edecek. İş ortaklığımız özellikle enerji dönüşümü, sürdürülebilir kalkınma ve yenilikçi ürünler kapsamında artarak devam edecek.” ifadelerini kullandı.