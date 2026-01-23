Soruşturma çerçevesinde 41 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilirken, Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında “Bahis ve Şans Oyunları Hakkındaki Kanuna muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında hazırlanan denetim raporları ile MASAK analizleri doğrultusunda, yasadışı bahis ile yasadışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla sistematik bir şekilde finansal sisteme sokulduğu tespit edildi. Bu gelirlerin, çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirlendi.

Teknik personelin de dahil olduğu örgüt yapısı ortaya çıkarıldı

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan bazı şüphelilerin, yasadışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin transfer edilmesi ve gizlenmesine aktif şekilde iştirak ettikleri ortaya konuldu. Bu kişilerin, söz konusu faaliyetler kapsamında para nakline aracılık etme suçunu işledikleri değerlendirildi.

Yetkililer, örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol üstlenen şüphelilerin; suç gelirlerinin yazılım altyapıları üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi gibi faaliyetlerde yer aldıklarını belirledi.

8 ilde eş zamanlı operasyon

Bu kapsamda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 41 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan arama ve el koyma işlemleri sırasında çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konulurken, şüphelilerin malvarlıklarına da tedbir kararı uygulandığı öğrenildi.

Papel’e TMSF kayyum olarak atandı

Öte yandan soruşturma kapsamında, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atandığı bildirildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi.