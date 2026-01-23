Dün küresel piyasalarda pozitif seyir öne çıkarken, Borsa İstanbul da volatil bir günün ardından yükselişle kapandı. BIST 100 Endeksi, güne 12.771 puandan başladı ve günü %0,97 artışla 12.851 puanda tamamladı. Gün içinde 12.682 seviyesine kadar gerileyen endeks, en yüksek 12.861 puanı test etti. İşlem hacmi ise 219,8 milyar TL ile 30 günlük ortalama olan 153,7 milyar TL’nin üzerinde gerçekleşti.

Sektörel Ayrışma Dikkat Çekti

Sektörel bazda sınai endeks, ağırlıklı olarak TUPRS hisselerinin katkısıyla %2,29 yükselirken, bankacılık endeksi %8,17 ile negatif ayrıştı. Endekse TCELL, BIMAS ve TUPRS pozitif katkı sağlarken; AKBNK, KLRHO ve ASELS hisseleri negatif etki yarattı.

10 yıllık TL tahvil getirisi günü 22 baz puan düşüşle %29,53 seviyesinde tamamlarken, Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi 210 baz puan oldu.

TCMB Beklentilerin Altında Faiz İndirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizinde piyasa beklentisi olan 150 baz puanın altında kalarak 100 baz puanlık indirime gitti. Karar metninde enflasyonun ana eğiliminde gerilemenin sürdüğü vurgulanırken, ocak ayına ilişkin öncü göstergelerde özellikle gıda fiyatları kaynaklı yukarı yönlü risklere dikkat çekildi. Buna karşın ana eğilimdeki yükselişin sınırlı kaldığı ifade edildi.

TCMB, talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin bir miktar zayıflamakla birlikte devam ettiğini belirtirken, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında iyileşme sinyalleri görülse de risklerin tamamen ortadan kalkmadığını vurguladı. Para politikasında sıkı duruşun korunacağı, faiz kararlarının enflasyon görünümüne bağlı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla şekillendirileceği ifade edildi. Hedeflerden belirgin bir sapma olması halinde ilave sıkılaştırma adımlarının gündeme gelebileceği de net şekilde dile getirildi.

Rezervler Güçleniyor, Yabancı Girişi Sürüyor

BDDK verilerine göre KKM bakiyesi 1,02 milyar TL azalarak 4,76 milyar TL’ye geriledi. Yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 196,9 milyon dolar, DİBS piyasasında ise 1,10 milyar dolar net alım yaptı. Rezerv tarafında ise brüt rezervler 205,18 milyar dolara, net döviz rezervleri 91,01 milyar dolara yükselerek olumlu seyrini sürdürdü.

Beklentiler: Orta Vadede Ana Yön Yukarı

Faiz kararının beklentilerin altında kalmasının ardından piyasalarda ilk etapta temkinli bir fiyatlama izlense de, endekste yaşanan geri çekilmenin sınırlı kalması mevcut yükseliş eğiliminin korunduğuna işaret ediyor. Bankacılık hisselerinde yoğunlaşan satışlara rağmen endeks genelinde belirgin bir bozulma yaşanmaması, alım tarafının tamamen geri çekilmediğini gösteriyor.

Önümüzdeki dönemde endeksin daha dengeli bir seyir izleyerek, sektör ve hisse bazlı ayrışmalarla ilerlemesi beklenirken; orta vadede ana yönün yukarı kalacağı öngörülüyor. Bankacılık, GYO ve gıda perakende sektörlerine yönelik pozitif beklenti korunurken, olası geri çekilmelerin orta vadeli pozisyonlanma açısından fırsat oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Şirket Haberleri

LINK: THY Teknik tarafından yürütülen “Güvenlik Projesi Sistem Sürdürülebilirliği Hizmet Alımı Projesi” kapsamında, 25.000 dolar + KDV bedelli sözleşme imzalandı.

HUNER: Bağlı ortaklık Storemate Teknoloji ile PurpleGreen Wind arasında, Letonya’da 33 MWh kapasiteli enerji depolama sistemi kurulumu için 8,2 milyon dolar bedelli protokol imzalandı.

KLYPV: Şirket, TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alındı. Yıllık azami 493,3 milyon TL tutarında devlet desteğinden yararlanabilecek.

DURKN: İngiltere’de kurulu bağlı ortaklık A2Z Confectionery, draje grubu ürünlerin satışı için sözleşme imzaladı. Anlaşmanın 2026 cirosuna yaklaşık 1,5 milyon pound katkı sağlaması bekleniyor.

EFOR: Artvin Arhavi OSB’de yapılan ön tahsis başvurusu uygun bulundu.

GRSEL: Amman şehir içi toplu taşıma projesine ek olarak, Ürdün’de açılan 250 adet otobüs ve 12 yıllık BRT projesi ihalesinde şirket ön yeterlilik sürecini geçti.

SMTRG: Yurt dışında kurulu bir şirket ile 13,83 milyon euro tutarında anahtar teslim proje sözleşmesi imzalandı.

EKGYO: Beşiktaş Dikilitaş projesinde en yüksek teklif 8,73 milyar TL oldu. Didim Fevzipaşa 1. Etap projesinde şirket payı toplam geliri 922,5 milyon TL olarak belirlendi.

VKGYO: YeniKonak Projesi kapsamında asgari şirket payı toplam geliri 4,75 milyar TL + KDV olarak açıklandı.

Pay Alım-Satım Bildirimleri