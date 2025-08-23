"Sivas, Büyükşehir Olması Beklenirken Küçüldü"

Sivas’ın 23 yıl önce 755 bin olan nüfusunun bugün 637 bine düştüğünü vurgulayan Özel, şunları söyledi:

“Türkiye 60 milyondan 85 milyona çıkarken, 25 milyon nüfus eklenirken, Sivas’ın 1 milyonu aşarak büyükşehir olması gerekiyordu. Ancak bugün 600 binlere gerilemiş durumda. 7 milyon Sivaslı memleket hasretiyle farklı illerde yaşıyor. AK Parti Sivas’tan oy alıyor ama seçimden sonra sırtını dönüyor.”

"Kangal Termik Santrali Çiftçiyi Bezdirdi"

Konuşmasında çevre sorunlarına da değinen Özel, Konya Şeker’in işlettiği Kangal Termik Santrali’ni hedef aldı:

“Santralin zorunlu filtreleri takmadığını biliyoruz. Bacalardan çıkan kül, köylerin üzerine yağıyor. Köylüler nefes alamıyor, tarım arazileri mahvoluyor. Bu yüzden birçok köy boşaldı.”

"Memurlar da Artık Fakirdir"

Ekonomik tabloya dikkat çeken Özel, Türkiye’de memurların da artık geçim sıkıntısı çektiğini ifade etti:

“Yoksulluk sınırı 86 bin lira. Bugün memur maaşı 47 bin lira. Asgari ücret 22 bin lira. Emekliler ise 16 bin 800 lirayla ayakta durmaya çalışıyor. Bu ülkede artık memur da emekli de esnaf da fakirleşti. AK Parti iktidara geldiğinde orta direk vardı, şimdi yok.”

"Kişi Başına 112 Bin Lira Kart Borcu Düşüyor"

Kredi kartı borçlarının tehlikeli boyutlara ulaştığını vurgulayan CHP lideri, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’de kredi kartlarının yüzde 48’i ödenemiyor. İnsanlar ya hiç ödeyemiyor ya da sadece asgari ödeme yapabiliyor. Toplam borç nüfusa bölündüğünde kişi başına 112 bin lira kart borcu düşüyor. Bu, tam 5 asgari ücrete denk geliyor.”