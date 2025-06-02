Özgür Özel konuşmasında Antalya’nın demokrasiye olan bağlılığına dikkat çekerek, “Artık kimsenin kalesi yok. Ne Yozgat ne Konya AK Parti’nin, ne de İzmir CHP’nin kalesidir. Tüm kaleler artık milletindir. Antalya bir öyle bir böyle değildir. Güzel Antalya, milletin ve demokrasinin kalesidir” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Ekrem İmamoğlu’na yönelik yargı kararlarına da tepki gösteren Özel, “Ekrem Başkan bizim çoban yıldızımızdır. Her karanlığın bir aydınlığı vardır” diyerek İmamoğlu’na destek verdi.

Mitingde hükümete de seslenen Özel, erken seçim çağrısını yineledi: “Ey Erdoğan, ben milletim. Adayımı bırak, sandığımı getir. Cesaretin varsa sandıkta karşıma çık.” Asgari ücrette ara zam taleplerini de yineleyen CHP lideri, "Bu halkın hakkıdır, bunu söke söke alacağız" dedi.

CHP’nin başlattığı imza kampanyasına da destek isteyen Özel, “Cumhuriyet Halk Partisi, 100 yıl önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Türkiye ittifakı kazanacak, mutlaka Türkiye kazanacak” mesajını verdi.

Böcek: “Antalya Halkı Bizlere Güvendi”

Mitinge CHP Antalya milletvekilleri ve belediye başkanları da katıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, konuşmasında demokrasi ve halk iradesine sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti.

Göreve geldikleri günden bu yana sosyal belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını ifade eden Böcek, “Milletin parasını millete harcadık. Antalyalı hemşehrilerim 31 Mart’ta bizleri yeniden görevlendirerek, Antalya tarihinde ilk kez bir belediye başkanını üst üste ikinci kez seçti” dedi.

“Herkesin başkanı olmaktan asla vazgeçmeyeceğim” diyen Böcek, sorumluluğunun farkında olduğunu ve kentin her kesimini kucaklamaya devam edeceğini söyledi.