Özgür Özel ve beraberindeki heyet, Anıtkabir’de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Ziyaret, Cumhuriyet’in engelli yurttaşlara sunduğu imkanlara ve onların toplumsal hayata katılımındaki önemine vurgu yapan bir etkinlik oldu.

Heyet, mozole ziyaretinin ardından Misak-ı Millî Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. CHP lideri Özgür Özel’in deftere yazdığı mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Aziz Atatürk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle, bizlere emanetiniz olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü temsilcileri ve engelli yurttaşlarımız ile birlikte huzurunuzdayız. Cumhuriyetimizin sunduğu imkanlarla her alanda başarı göstermeye gayret eden engelli yurttaşlarımız, 'Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak' sözünüzün örnek temsilcileridir.

Engelli yurttaşlarımızın sorunlarının çağdaş ve eşit bir toplum olma hedefimizin ayrılmaz bir parçası olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Onların eğitim, istihdam, erişilebilirlik ve sosyal hayata tam katılım alanlarında fırsat eşitliğine kavuşmaları için kararlılıkla çalışacağımızı huzurunuzda yineliyoruz. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyoruz."