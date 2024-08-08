TOBB Türkiye Eğitim Meclis Başkan Yardımcısı ve Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mirkan Aydın, 12 bin okul bulunan Türkiye'de, kapasitesi 3 milyon olan özel okullarda yüzde 50'lik bir boş kontenjan olduğunu ve bu durumun eğitim kalitesini tehdit ettiğini ifade etti. Aydın, "Eğitim temel bir ihtiyaçtır ve KDV oranının yüzde 1'e indirilmesi gerekmektedir," diyerek devletin bu yönde adım atması gerektiğini vurguladı.

Ekonomim'den Hüseyin Gökçe'nin haberine göre, özel okullarda öğretmen ücretlerine de değinen Aydın, öğretmenlere yönelik beş yıllık vergi muafiyeti getirilmesi halinde, bu farkların öğretmenlere yansıtılabileceğini söyledi. Ayrıca, özel okulların mevcut kapasitesine rağmen sadece 1.5 milyon öğrenciye hizmet verdiğini belirterek, talebin yerinde saymasını küresel kriz ve yüksek enflasyon nedeniyle velilerin satın alma gücündeki düşüşe bağladı.

"VELİLER ÇOCUĞUNU 13 YIL ÖZEL OKULA GÖNDERMEKTEN KAYGILANIYOR"

Aydın, "Veliler çocuğunu 13 yıl özel okula göndermekten kaygılanıyor," diyerek özellikle çocuğu ilk kez okula başlayacak velilerin özel okullardan uzak durduğunu ve bu durumun eğitimde ciddi bir geri çekilmeye neden olduğunu ifade etti. Bu süreçte özel okulların ücretlerinde uygulanan tavan artışlarının yetersiz kaldığını, bu durumun özellikle dar gelirli ailelere hitap eden okulları mali zorluklara sürüklediğini belirtti.