OYAK ve Renault Group iş birliğiyle hayata geçirilen 400 milyon euroluk yatırımın yeni halkası olan Dacia Striker, İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen lansmanla ilk kez görücüye çıktı. Türkiye'de üretilecek ilk Dacia modeli olma özelliğini taşıyan Striker'ın, dünyadaki tek üretim ve ihracat merkezi Bursa'daki Oyak Renault Fabrikası olacak.

Yüzde 40'ın üzerinde yerlilik oranı

Yeni Dacia Striker'ın Mild Hybrid-G 140 ve Hybrid 155 motor seçeneklerinde yerlilik oranının yüzde 40'ın üzerinde olması planlanıyor. Bu oran sayesinde aracın Türkiye'deki mevcut vergi sistemi kapsamında önemli bir ÖTV avantajı elde etmesi bekleniyor.

Yerli üretim sayesinde hem otomotiv sanayisine hem de ihracata önemli katkı sağlaması hedeflenen model, aynı zamanda tüketicilere daha rekabetçi fiyatlarla sunulabilecek.

Dünyada ilk kez LPG'li hibrit motor

Dacia Striker'ın en dikkat çeken özelliklerinden biri ise motor seçenekleri oldu. Modelde, benzin ve LPG'yi 48V mild hibrit sistemiyle buluşturan Mild Hybrid-G 140 teknolojisi dünyada ilk kez kullanılıyor.

Bunun yanında şehir içi kullanımda yüzde 80'e kadar elektrikli sürüş imkanı sunan Hybrid 155 versiyonu da ürün gamında yer alıyor. Hibrit sistemde kullanılan HR18 motor ise Bursa'daki Oyak Horse tesislerinde üretiliyor.

Ayrıca arazi sürüşü isteyen kullanıcılar için Hybrid 150 4x4 seçeneği de beş farklı sürüş moduyla satışa sunulacak.

SUV, station wagon ve sedan özelliklerini bir arada sunuyor

4,62 metre uzunluğundaki Dacia Striker, SUV'un yüksek sürüş pozisyonunu, station wagon'un geniş yaşam alanını ve sedanın verimli sürüş karakterini aynı gövdede bir araya getiriyor.

Model, 4x4 versiyonunda 20 santimetre, 4x2 versiyonunda ise 19 santimetre yerden yükseklik sunuyor.

Üç farklı donanım paketiyle gelecek

Yeni Dacia Striker, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik üç donanım seviyesiyle satışa çıkacak:

Expression: Çift bölgeli otomatik klima, Autohold ve 17 inç jantlar gibi konfor odaklı ekipmanlar.

Çift bölgeli otomatik klima, Autohold ve 17 inç jantlar gibi konfor odaklı ekipmanlar. Extreme: 18 inç jantlar, panoramik cam tavan, eğim iniş desteği ve yıkanabilir döşemelerle arazi kullanımına yönelik özellikler.

18 inç jantlar, panoramik cam tavan, eğim iniş desteği ve yıkanabilir döşemelerle arazi kullanımına yönelik özellikler. Journey: Elektrikli bagaj kapağı, koltuk ısıtma ve kablosuz şarj gibi üst düzey konfor donanımları.

Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak?

Dacia'nın Türkiye'de üretilecek ilk modeli olan Striker'ın 2026 yılının Aralık ayında Türkiye pazarında satışa sunulması planlanıyor.

Yüksek yerlilik oranı, hibrit motor teknolojileri ve Bursa'da üretilecek olmasıyla dikkat çeken modelin, hem iç pazarda hem de ihracat pazarlarında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.