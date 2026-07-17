Rusya'da sosyal medya fenomeni Ilya Remeslo, Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna savaşına ilişkin yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındı. Rus basınında yer alan haberlere göre Remeslo hakkında, Rus Silahlı Kuvvetleri hakkında gerçeğe aykırı bilgi yaydığı iddiasıyla işlem başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Remeslo'nun, son aylarda Kremlin yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulunduğu belirtildi.

"Neden artık Putin'i desteklemiyorum" paylaşımı dikkat çekmişti

Daha önce Kremlin'e yakın isimlerden biri olarak bilinen Remeslo, Mart ayında sosyal medya hesabından "Neden artık Putin'i desteklemiyorum" başlıklı beş maddelik bir manifesto yayımlayarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Söz konusu paylaşımda Rusya'nın iç politikası ve Ukrayna savaşıyla ilgili eleştirilerini sıralayan Remeslo'nun, bu açıklamalarının ardından güvenlik güçlerinin takibine alındığı öne sürüldü.

Rusya'da savaş eleştirilerine yönelik baskılar sürüyor

Rusya'da Ukrayna savaşının başlamasının ardından yürürlüğe giren yasalar kapsamında, ordu hakkında "yanlış bilgi yaymak" ve savaş karşıtı açıklamalarda bulunmak ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyor. Bu kapsamda çok sayıda gazeteci, aktivist ve sosyal medya kullanıcısı hakkında soruşturma açılırken, bazı isimler hapis cezasına çarptırıldı.

Ilya Remeslo'nun gözaltına alınması da ülkede savaş karşıtı söylemlere yönelik baskıların devam ettiğine ilişkin son örneklerden biri olarak değerlendiriliyor.