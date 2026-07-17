Yeni uygulamayla birlikte şubeler saat 09.00-18.00 arasında müşteri kabul edecek, zorunlu operasyonel işlemler ise en geç 20.00'ye kadar tamamlanabilecek.

Esnek mesai uygulamasına sınır getirildi

Son yıllarda hızla büyüyen tasarruf finansman sektöründe özellikle gece saatlerine uzayan mesailer ve hafta sonu çalışmaları çalışanlar açısından tartışma konusu olmuştu. FKB tarafından alınan meslek ilkesi kararıyla bu uygulamalara standart getirildi.

Karara göre, şubeler normal mesai saatleri olan 09.00-18.00 arasında hizmet verecek. Operasyonel işlemlerin tamamlanması gerektiği durumlarda çalışma süresi en fazla saat 20.00'ye kadar uzatılabilecek. Ancak bu saatin ardından şubeler tamamen kapatılacak ve hiçbir şekilde faaliyet yürütülmeyecek.

Düzenleme 1 Temmuz itibarıyla yürürlükte

Finansal Kurumlar Birliği'nin aldığı kararın 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olduğu belirtildi. Düzenleme kapsamında kararın yalnızca tasarruf finansman şirketlerine değil, İçişleri Bakanlığı'na da resmi olarak bildirildiği ifade edildi.

Çalışma süreleri İş Kanunu'na uygun hale getirilecek

Türkiye'de İş Kanunu'na göre haftalık çalışma süresi en fazla 45 saat olarak uygulanıyor. Günlük çalışma süresi ise ara dinlenmeler hariç 11 saati geçemiyor. Yeni uygulamanın, sektörde bu yasal sınırların daha etkin uygulanmasını sağlamayı hedeflediği değerlendiriliyor.

Bankacılardan sektöre yoğun ilgi

Tasarruf finansman şirketleri son dönemde bankacılık sektöründen önemli ölçüde çalışan çekmeye devam ediyor. Bankacılıkta dijitalleşmenin artması, şube sayılarındaki azalma ve çalışma koşullarındaki değişimler nedeniyle birçok bankacı kariyerini tasarruf finansman şirketlerinde sürdürmeyi tercih ediyor.

Sektörde özellikle prim sistemi ve gelir imkanlarının cazip bulunması nedeniyle bankacıların ilgisi sürerken, yeni mesai düzenlemesinin çalışanların iş-yaşam dengesine katkı sağlaması bekleniyor.