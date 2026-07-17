Polonya’nın önde gelen suda kurtarma kuruluşlarından WOPR ile kamu güvenliğinin geliştirilmesine yönelik stratejik iş birliği ile özel donanımlı JAECOO araçlar, WOPR tarafından ülke genelindeki kurtarma, devriye ve acil müdahale çalışmalarında kullanılacak. Yol güvenliği ve kurumsal sosyal sorumluluk alanındaki uzun vadeli yaklaşımının yeni bir adımını atan OMODA | JAECOO, geleneksel sponsorluk anlayışının ötesine geçen iş birliğiyle WOPR’nin operasyonel kapasitesini desteklemeyi hedefliyor.

Yenilikçi yaklaşımı, kullanıcı odaklı mobilite vizyonu ve yaşam tarzı odaklı marka anlayışıyla dikkat çeken OMODA | JAECOO, Polonya’nın önde gelen suda kurtarma kuruluşlarından Water Volunteer Rescue Service (WOPR) ile kamu güvenliğinin geliştirilmesine yönelik stratejik bir iş birliğine imza attı. Polonya’nın Pobierowo sahilinde gerçekleştirilen törenle duyurulan iş birliği kapsamında, özel donanımlı JAECOO araçları WOPR’ın ülke genelindeki kurtarma, devriye ve acil müdahale çalışmalarında kullanılacak.

Ortak değerler üzerine kurulan uzun vadeli iş birliği!

Yol güvenliği ve kurumsal sosyal sorumluluk alanındaki uzun vadeli yaklaşımının yeni bir adımını atan OMODA | JAECOO, geleneksel sponsorluk anlayışının ötesine geçen iş birliğiyle WOPR’nin operasyonel kapasitesini desteklemeyi hedefliyor. Gerçekleştirilen iş birliği protokolü, WOPR Ana Yönetim Kurulu Başkanı Paweł Błasiak ile OMODA | JAECOO Polonya Ülke Direktörü Meng Chen tarafından imzalandı. Etkinlik kapsamında, Polonya’da geçiş üstünlüğüne sahip araç statüsü verilen ilk JAECOO kurtarma araçlarının resmi teslimatı da gerçekleştirildi. Stratejik ortaklık, Polonya’nın en saygın kurtarma kuruluşlarından WOPR’ın operasyonel deneyimi ile OMODA | JAECOO’nun güvenlik ve toplumsal sorumluluk alanındaki yaklaşımını bir araya getiriyor. WOPR’nin belirlenen bölge birimleri, özel kurtarma tasarımına, ışıklı ve sesli uyarı sistemlerine sahip JAECOO araçlarını aktif olarak kullanmaya başladı. İlk araçlar Batı Pomeranya, Łódź ve Kuyavia-Pomeranya bölgelerindeki WOPR birimlerine teslim edildi. Araçlar yaz sezonu boyunca sahil devriyeleri, suda kurtarma operasyonları, acil müdahale çalışmaları ve günlük operasyonel görevlerde cankurtaran ekiplerine destek sağlayacak. İş birliğinin ilerleyen dönemde yeni araç teslimatlarının yanı sıra suda güvenliği destekleyen ortak eğitim programları ve yıl boyunca devam edecek toplumsal farkındalık kampanyalarıyla genişletilmesi planlanıyor.

İş birliği tüm taraflara somut faydalar sağlayacak!

İş birliğine ilişkin değerlendirme yapan WOPR Ana Yönetim Kurulu Başkanı Paweł Błasiak, “OMODA | JAECOO ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği, WOPR’a yalnızca değerli bir kurumsal destek sağlamakla kalmıyor, günlük kurtarma operasyonlarımızın etkinliğini de önemli ölçüde artırıyor. JAECOO araçları sahil güvenliği, devriye faaliyetleri, operasyonel görevler ve acil kurtarma çalışmalarında kullanılacak. Böylece ekiplerimiz, her dakikanın büyük önem taşıdığı durumlarda olaylara daha hızlı müdahale edebilecek. Değerlerimizi paylaşan ve kamu güvenliğine yatırım yapmanın önemini bilen bir kuruluşla çalışmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu ortaklığın önümüzdeki yıllarda gelişerek hem cankurtaranlarımıza hem de Polonya’nın sahil ve su alanlarından yararlanan herkese somut faydalar sağlayacağına inanıyorum” dedi.

İş birliğinin duyurulduğu etkinlik, Polonya basınında da geniş yer buldu. TVN ve farklı yerel medya kuruluşlarının takip ettiği organizasyon kapsamında, kamuoyunun yaz aylarında su ve yol güvenliği konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Polonya’nın popüler sabah programlarından Dzień Dobry TVN’e katılan bir WOPR elçisi, cankurtaranların günlük sorumluluklarını izleyicilerle paylaşarak yaz aylarında deniz, göl ve diğer su alanlarında güvenliğin sağlanmasına yönelik pratik öneriler sundu. Programda ayrıca bir yol güvenliği uzmanı, araçların yaz yolculuklarına hazırlanmasının önemini anlattı. Modern aktif güvenlik teknolojilerinin sürücüler, yolcular ve diğer yol kullanıcılarının korunmasına nasıl katkı sağladığı hakkında bilgi verdi.

Teknoloji, güvenlik ve toplumsal sorumluluk bir arada!

Güvenliği marka stratejisinin temel unsurlarından biri olarak konumlandıran OMODA | JAECOO, gelişmiş teknolojileri ürün gamına entegre ederek sürücü ve yolcu güvenliğini artırmayı amaçlıyor. Marka aynı zamanda toplumsal fayda yaratan projelere verdiği destekle güvenlik anlayışını araçların ötesine taşıyor.

WOPR ile hayata geçirilen proje, OMODA | JAECOO’nun Polonya’daki en kapsamlı toplumsal fayda iş birliklerinden biri olma özelliğini taşıyor. İş birliği, markanın toplumların korunması için çalışan kuruluşlara uzun vadeli destek sağlama kararlılığını da ortaya koyuyor.

WOPR ile gerçekleştirdikleri iş birliğinin, OMODA | JAECOO’nun temel değerlerini güçlü biçimde yansıttığını ifade eden OMODA | JAECOO Polonya Ülke Direktörü Meng Chen ise şunları söyledi: “Araçlarımız ve ileri teknolojilerimizle her gün insanların hayatını korumak için çalışan bir kuruluşa destek vermeyi hedefliyoruz. Kamu güvenliği ve toplumun refahı üzerinde gerçek bir etki yaratan bu girişimin parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Bu çalışma bizim için bir ortaklıktan çok daha fazlasını ifade ediyor. Hayat kurtarmayı amaçlayan bir kuruluşa anlamlı ve kalıcı bir katkı sunma fırsatı taşıyor.”

Rekabette sınırları zorlamaya devam!

Şehir hayatından açık hava keşiflerine, spordan geleceğin teknolojilerine kadar OMODA | JAECOO tutkuyla ilerlemeye devam ediyor. Genç bir bakış açısını ve cesur keşfetme isteğini simgeleyen “Forever 26” anlayışını sahiplenerek, daha açık ve sınırsız bir geleceği kucaklayan marka, “Aile İçin, Şampiyonluk İçin.” felsefesini benimseyen ana şirketi Chery tarafından yönlendiriliyor. Global marka elçisi Robert Lewandowski’nin temsil ettiği azim ve mükemmellik ruhundan ilham alan Chery, dünya çapında bir vizyonla küresel mobilite evrimini yönlendirmeye devam ederken, kullanıcılarının şampiyon mantalitesiyle hedeflerinin peşinden koşmalarını ve hem gündelik yaşamda hem de rekabette sınırları zorlamaya devam etmelerini teşvik ediyor.