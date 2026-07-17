Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, yatırım taahhüdünün yerine getirilmemesi halinde şirketin yararlandığı teşvikler ve vergi avantajları faiziyle birlikte geri tahsil edilecek.

2024 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile BYD arasında imzalanan anlaşma kapsamında Manisa'da yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine sahip bir fabrikanın kurulması ve yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım yapılması planlanmıştı. Proje kapsamında üretimin 2026 yılı sonuna kadar başlaması öngörülüyordu.

Ancak geçen iki yıllık süreçte yatırım yönünde somut bir adım atılmadı. Şirketin Manisa yatırımını askıya aldığını duyurmasının ardından, yatırım karşılığında sağlanan desteklerin akıbeti de gündeme geldi.

Bakan Kacır: Kamu hakları güvence altında

Konu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin soru önergeleriyle gündeme taşınırken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır verdiği yanıtta yatırımın proje bazlı teşvik sistemi kapsamında desteklendiğini hatırlattı.

Kacır, teşvik mevzuatının öngördüğü denetim ve izleme mekanizmalarının işletildiğini belirterek, yatırım taahhüdünün yerine getirilmemesi halinde teşviklerin geri alınmasına yönelik hükümler ile diğer yaptırımların BYD için de uygulanacağını ifade etti. Bakan, kamu kaynaklarının ve devletin haklarının güçlü güvenceler altında olduğunu vurguladı.

Vergi avantajı ve teşvikler geri alınacak

Proje bazlı yatırım teşvikleri kapsamında BYD'nin yatırım taahhüdü nedeniyle yararlandığı gümrük vergisi muafiyetlerinin de yeniden hesaplanması bekleniyor. Şirketin yatırım şartını yerine getirmemesi halinde, ithal edilen araçlar için ödenmeyen vergilerin gecikme faiziyle birlikte tahsil edilmesi öngörülüyor.

Ayrıca yatırım kapsamında sunulan teminat mektuplarının devreye alınması ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika kurulması amacıyla tahsis edilen arazi ile yatırım yerinin de geri alınması gündemde bulunuyor.

Yetkililer, yatırım teşviklerinin belirlenen taahhütlerin yerine getirilmesi şartına bağlı olduğunu, yatırımın gerçekleşmemesi halinde ise kamu zararının ilgili mevzuat çerçevesinde tahsil edileceğini belirtiyor.