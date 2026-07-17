İnfo Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla ‘Sabit Fiyatla Talep Toplama’ ve ‘En İyi Gayret Aracılığı’ yöntemiyle gerçekleşecek halka arzda pay başına satış fiyatı 20 TL olarak belirlendi.

Halka arz işleminde; 90.579.000 TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 45.000.000 TL nominal değerli paylar ortak satışı yoluyla olmak suretiyle toplam 135.579.000 TL nominal değerli paylar satışa sunulacak. Halka arz büyüklüğünün 2.711.580.000 TL olması, halka açıklık oranının ise yüzde 21,35 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

2018 yılında sürdürülebilir enerji üretimi hedefiyle kurulan Metgün Enerji, Artvin, Burdur, İzmir, Kahramanmaraş, Konya ve Kırklareli illerinde güneş, rüzgâr ve hidroelektrik kaynaklarından enerji üretimi gerçekleştiriyor. Bağlı ortaklıkları ve iştirakiyle birlikte toplam kurulu gücü 274,44 MW’ye ulaşan Metgün Enerji, yatırımlarını kararlılıkla sürdürerek, Türkiye'nin yenilenebilir enerji dönüşümünün öncü ve güvenilir şirketlerinden biri olmayı amaçlıyor.

Önümüzdeki günlerde talep toplama tarihleri ve halka arz detayları İnfo Yatırım ve Metgün Enerji’nin resmi kanalları ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yatırımcılarla paylaşılacak.