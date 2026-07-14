Türkiye genelinde elektrikli araç şarj altyapısını hızla büyüten Oncharge, kullanıcıların farklı şarj ağlarına tek bir mobil uygulama ve üyelik üzerinden erişebilmesini sağlayan yeni iş birliğini Trugo ile hayata geçirdi.

İş birliği kapsamında Oncharge’ın Türkiye genelindeki 700’den fazla şarj soketi Trugo mobil uygulamasına entegre edildi. Böylece Oncharge’ın otoyollardan şehir merkezlerine, alışveriş merkezlerinden üniversitelere kadar uzanan geniş şarj ağı, Trugo kullanıcılarının da erişimine açıldı. Entegrasyonun ardından Trugo mobil uygulaması üzerinden erişilebilen toplam soket sayısı 7 bine ulaştı.

Oncharge’ın yaygın lokasyon ağı ve güçlü operasyon altyapısı ile Trugo’nun dijital kullanıcı deneyimini bir araya getiren iş birliği, elektrikli araç kullanıcılarına daha geniş, erişilebilir ve kesintisiz bir şarj deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Oncharge’ın şarj ağı tek üyelikle daha fazla kullanıcıya ulaşıyor

Yeni altyapı sayesinde kullanıcılar, Oncharge veya Trugo mobil uygulamalarından herhangi biri üzerinden ortak kullanıma açılan şarj istasyonlarını görüntüleyebiliyor. Kullanıcılar, yeni bir üyelik oluşturmaya ya da farklı bir ödeme sistemi kullanmaya ihtiyaç duymadan, tercih ettikleri uygulama üzerinden şarj işlemlerini başlatabiliyor ve ödemelerini gerçekleştirebiliyor.

Bu sayede Oncharge’ın Türkiye genelinde stratejik noktalarda bulunan şarj istasyonları daha fazla elektrikli araç kullanıcısıyla buluşurken, kullanıcıların şehir içinde ve şehirler arası yolculuklarda şarj hizmetine erişimi de kolaylaşıyor.

Oncharge; otoyollar, dinlenme tesisleri, alışveriş merkezleri, oteller, kamu kurumları, üniversiteler, ticari işletmeler ve şehir içi lokasyonlardan oluşan yaygın ağıyla elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz bir yolculuk deneyimi sunuyor.

“Oncharge’ın güçlü şarj ağını daha fazla kullanıcıyla buluşturuyoruz”

Oncharge ve Trugo tarafından yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi: