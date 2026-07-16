Türkiye Gazetesi'nden Ömer Temür'ün haberine göre, BYD, Solinved iş birliğiyle Ankara Polatlı Çekirdeksiz Organize Sanayi Bölgesi'nde lityum batarya ve enerji depolama sistemleri üretimine başlayacak. Ağustos ayında devreye alınması planlanan tesisin ilk etapta 100 milyon lira, ikinci fazın tamamlanmasıyla birlikte ise toplam 250 milyon liralık yatırımla hayata geçirilmesi bekleniyor.

Yıllık 5 GWh üretim kapasitesine sahip olacak tesiste batarya kasaları, konteyner tipi enerji depolama sistemleri, elektrikli araç şarj istasyonları, solar inverterler ve sürücü panoları üretilecek. Ankara'da üretilecek ürünlerin hem iç pazara sunulması hem de dünyanın farklı ülkelerine ihraç edilmesi planlanıyor.

BYD'nin bu yatırımı, geçtiğimiz yıl büyük ses getiren Manisa otomobil fabrikası projesinden vazgeçmesinin ardından Türkiye'deki ilk somut adımı olması nedeniyle dikkat çekiyor.

Şirket, 2024 yılında Manisa'da 1 milyar dolarlık yatırımla yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine sahip elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil fabrikası kuracağını açıklamıştı. Yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlaması beklenen proje kapsamında bir AR-GE merkezi kurulması da planlanıyordu.

Ancak BYD daha sonra strateji değişikliğine giderek Manisa yatırımını iptal etti ve önceliğini Macaristan'a verdi. Şirket yönetimi, Avrupa'daki üretim planlarında ilk sırada Macaristan'ın bulunduğunu, ikinci üretim tesisi için ise Avrupa'da farklı alternatifleri değerlendirdiklerini açıklamıştı.

Ankara'da hayata geçirilecek enerji depolama tesisi ise, otomotiv üretiminden vazgeçen BYD'nin Türkiye ile ticari bağlarını tamamen koparmadığını gösteren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Üretimin ihracata yönelik olması da Türkiye'nin enerji teknolojileri alanındaki üretim kapasitesine katkı sağlaması açısından önem taşıyor.