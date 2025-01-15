Özel Eğitim Uzman Öğretici, Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi Aslı Yıldırım Paçacı, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

OTİZM NEDEN OLUR?

Otizmin şu an için neden oluştuğuna daire kesin bir bulgu sunulamasa da otizmin nedenleri incelendiğinde; biyolojik etkenler, çevresel etkenler, doğum öncesi- doğum sırası ve sonrasında yaşanan etmenler, çocuğun beyindeki yapısal bozukluklar, çocuğun büyüme evresinde otizmi tetikleyen yanlış uyaranlara maruz kalması ve beslenme gibi birçok başlıktan söz edilebilir.

SIK YAPILAN HATALAR

Otizm konusunda ebeveynlerin düşüncesel olarak yaptığı bazı hatalar bulunmaktadır.

“Acaba evdeki sorunlardan dolayı mı böyle oldu?”

“Bir okula başlasın, bekleyelim.”

“Kreşe giderse düzelir diye düşündüm.”

“Babası da geç konuşmuş.”

“Daha çok küçük.”

Bu düşünceler ailelerin endişelerini ertelemelerine, çocukların gelişim dönemlerini kaçırmalarına, dolayısıyla erken müdahale şansını kısıtlayan hatalardan oluyor. Çocuğunuz özel gereksinimli bir birey olabilir. Konuşmaması ya da gelişimsel geriliklerinin altında çok farklı sebepler olabilir. Çocuğunuzun bu durumda özel eğitime ve müdahaleye ihtiyacı olabilir.

OTİZMDEN NE ZAMAN ŞÜPHE DUYMALIYIZ?

AİLELER BU DURUMDA NE YAPMALI?

Öncelikle, yukarıda saydığım davranışları hangi yaşta fark ettiyseniz, gözlemlerinizi çocuk doktoruna iletmeli, konunun uzmanlarından görüş almalı ve bu kapsamda nasıl bir yol izleneceğine karar verilmesi gerekir. Teşhis sürecinde; gelişimsel tarama, gözlem ve davranış analizleri, değerlendirme testleri belirleyici ölçütler arasındadır.

PEKİ BİZLER NASIL MÜDAHALE EDİYORUZ?

Aileler bize başvurduğunda öncelikle çocukları hakkındaki gözlemlerini dinliyoruz ve informal bir değerlendirme yapıyoruz. Daha sonrasında da geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri belirleyerek çocuğun durumuna uygun bir eğitim programını hazırlıyoruz. Bu programı çocuğun ihtiyacına yönelik gerekli olan; zihinsel, bedensel, sosyal ve dil - konuşma gibi gelişim alanlarına yönelik hazırlıyor ve çeşitli destek terapileriyle güçlendiriyoruz. Son olarak şunu da belirtmekte fayda var. Bizler yalnızca çocuklarınız için değil, siz kıymetli ailelerine de rehber olmak esaslarımız arasındadır. Unutulmamalıdır ki aile, öğretmen, doktor, öğrenci zinciri ne kadar sağlam olursa alınan eğitim ve müdahalelerin başarıya ulaşması bu ölçüde daha hızlı olacaktır.