Mezoklinik Medikal A.Ş. CEO’su Osman Adanır, Türkiye medikal estetik pazarının 2024 sonunda 500 milyon dolar barajını geçtiğini belirterek, “2026 itibarıyla Türkiye için yıllık büyüme beklentisi globalin üzerinde, yüzde 10–15 bandında seyrediyor. Bu tablo, medikal estetiği sadece bir hizmet alanı değil, aynı zamanda stratejik bir yatırım başlığı haline getiriyor” dedi.

Global Medikal Estetik Pazarında Büyümeyi Sürükleyen Dinamikler

Adanır’a göre küresel pazardaki büyümenin ana motorunu minimal invaziv uygulamalar oluşturuyor. Dolgu, biyostimülanlar ve enerji bazlı cihazlar, cerrahiye alternatif ve kısa iyileşme süresi sunan protokollerle medikal estetik sektörünün merkezine yerleşiyor.

“Bugün medikal estetik yalnızca ‘güzellik’ perspektifiyle ele alınmıyor. Biyoteknoloji, cihaz teknolojileri ve klinik protokoller birleşerek daha sürdürülebilir ve ölçülebilir bir ekonomik yapı oluşturuyor,” diyen Adanır, pazarın daha dirençli hale geldiğini vurguladı.

Türkiye Medikal Estetikte Neden Daha Hızlı Büyüyor?

Türkiye’nin globalin üzerinde büyümesinde iki temel unsur öne çıkıyor: sağlık turizmi ve teknolojiye hızlı adaptasyon.

2025’i yaklaşık 2 milyon yabancı hastayla kapatan Türkiye’de, medikal estetik uygulamaları bu sayının önemli bir bölümünü oluşturuyor. Adanır, “Türkiye, hem hekim kalitesi hem de yeni teknolojilere erişim hızında birçok ülkenin önünde. Bu durum medikal estetikte Türkiye’yi bölgesel bir merkez haline getiriyor” dedi.

Mezoklinik: Medikal Estetikte Değer Odaklı Yatırım Modeli

2009 yılında kurulan Mezoklinik, 17 yıldır medikal estetik, dermatoloji ve plastik cerrahi alanlarında faaliyet gösteriyor. Şirket, klasik distribütör modelinin ötesinde; temsil ettiği markaların know-how’ını, eğitim altyapısını ve operasyonel standartlarını Türkiye pazarına entegre eden bir değer üretim modeli ile konumlanıyor.

Bugün Mezoklinik; İspanya, İngiltere ve ABD gibi ülkelerin önde gelen, Ar-Ge gücü yüksek markalarının Türkiye temsilciliğini yürütürken, portföy yönetimini nicelikten çok nitelik ekseninde kurguluyor. Bu yaklaşım, şirketin büyümesini hacimden ziyade sürdürülebilirlik ve katma değer üzerinden şekillendirmesini sağlıyor.

Mezoklinik CEO’su Osman Adanır, yatırım perspektiflerini şöyle özetliyor:

“Medikal estetikte kalıcı büyüme sadece ürünle değil; insan kaynağı, eğitim, teknik altyapı ve uzun vadeli iş birlikleriyle mümkün. Biz portföyümüze aldığımız her markayı Türkiye’de ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir iş modeliyle konumlandırmayı hedefliyoruz.”

Şirketin operasyonel modelinde; hekim eğitimleri, klinik protokol entegrasyonu, satış sonrası teknik destek ve yüksek güvenlik standartları yatırımın ana kalemlerini oluşturuyor. Mezoklinik, büyüme stratejisini seçici portföy genişlemesi ve eğitim odaklı yapılanma üzerine kurarak, medikal estetik pazarındaki nitelikli büyümeye katkı sağlamayı amaçlıyor.

2025’ten 2026’ya: Medikal Estetikte Dayanıklılık ve Verimlilik

2025 yılının sektör için bir “direnç testi” olduğunu belirten Adanır, artan maliyetlere rağmen premium segmentte talebin korunduğunu söyledi.

“Kaliteden ödün vermeyen hekimlerin ve danışanların sadakati, medikal estetikte doğru teknoloji ve güvenilir içeriğin her koşulda karşılık bulduğunu gösterdi. 2026’da ise odağımız; verimliliği artıran, eğitimle desteklenen ve uzun vadeli değer üreten bir büyüme modeli kurmak,” dedi.

Adanır’a göre hedef, sadece pazar payını korumak değil; Türkiye’yi medikal estetik ekonomisinde bölgesel bir referans noktası haline getirmek.



